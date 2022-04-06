Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов взять в полном объеме под личный контроль подготовку к противопожарному сезону.

– Ответственность за подготовку к пожароопасному сезону с этого года лежит полностью на губернаторах. Финансирование из федерального бюджета предоставлено дальневосточным регионам в полном объеме. Необходимо укомплектовать все службы, закупить противопожарные средства и технику. Сделать так, чтобы работа противопожарных служб была эффективной, –отметил на совещании по вопросу готовности дальневосточных регионов к пожароопасному периоду Юрий Трутнев.

Напомним, в прошлом году по поручению Президента РФ был увеличен объем средств федерального бюджета на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров. На эти цели регионам Дальнего Востока было выделено 5,78 млрд рублей, из них более 560 млн рублей – Хабаровскому краю.

На средства федерального бюджета регионы ДФО должны укомплектовать парашютно-десантную службу в количестве 1951 человек и наземную лесопожарную службу в количестве 4220 человек, заключить контракты на авиапатрулирование территорий и тушение пожаров, закупить экипировку для сотрудников наземной лесопожарной службы, необходимую технику и средства для тушения пожаров. Также для борьбы с природными пожарами должны быть предусмотрены средства в региональных бюджетах и определены учреждения с соответствующими полномочиями.

Дополнительное финансирование на мероприятия по предотвращению пожаров и паводков, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций предоставляется также по линии «Единой субсидии». В 2020 — 2022 годах Минвостокразвития России предоставило четырем дальневосточным регионам 445 млн рублей на закупку спецтехники и ремонт пострадавших социальных объектов.

Напомним, пожароопасный сезон в Хабаровском крае открыт 30 марта. Губернатор Михаил Дегтярев утвердил сводный план тушения природных пожаров, по которому в регионе будут в течение всего года бороться с возгораниями.

Согласно плану, охрану лесов от пожаров на территории региона осуществляют восемь автономных учреждений, в составе которых созданы 19 лесопожарных станций различного типа и 17 авиационных отделений Дальневосточной базы авиационной охраны лесов.

В текущем году общая численность сил пожаротушения в регионе составит 3209 человек. В их распоряжении будут 1434 единицы техники. Также для авиационного мониторинга и тушения лесных пожаров заключены контракты на привлечение 13 воздушных судов, еще три судна взяты в аренду.

Всего на охрану лесов от пожаров на территории Хабаровского края в 2022 году выделено 689,4 млн рублей, в том числе 560 млн рублей из федерального бюджета и свыше 131 млн рублей из регионального. Из них более 360 млн рублей будет направлено на авиационный мониторинг пожарной опасности и около 123 млн рублей – на тушение лесных пожаров, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

Сейчас в Хабаровском крае в список поселений, которым угрожают природные пожары, входят 240 населенных пунктов. С этого года в него добавилось еще 57 сел и поселков. Местные власти тоже провели комплекс защитных мероприятий – сделали вокруг поселков и сел минерализованные полосы, подготовили водоисточники и первичные средства пожаротушения.

Также в марте губернатор региона Михаил Дегтярев лично проверил готовность краевых служб к прохождению пожароопасного сезона. В регионе прошли масштабные учения по тушению лесных пожаров и защите населенных пунктов от природных возгораний. Участие в них приняли все главы муниципальных образований, специалисты подразделений МЧС России и ряда профильных ведомств регионального правительства.