В правительстве Хабаровского края состоялось очередное заседание краевого антиковидного штаба, участники которого отметили позитивную динамику снижения количества госпитализированных с диагнозом COVID-19. Такая тенденция отмечается уже больше месяца.

Краевой минздрав продолжает сокращать коечный фонд инфекционных госпиталей. На сегодняшний день в регионе развернуто 767 коек в 15 медицинских организациях, загруженность составляет около 67%.

— Сегодня необходимо сосредоточить усилия на оказании плановой медицинской помощи. При этом мы видим данные всемирной организации здравоохранения, которая прогнозирует риски новой волны COVID-19. В Китае, например, на карантин закрыт город Шанхай. Мы ожидаем от жителей, что они вовремя пройдут вакцинацию и ревакцинацию для формирования иммунитета к инфекции. Запасы вакцины в крае на сегодняшний день составляют около 90 тысяч, прививку можно сделать как в мобильных пунктах, так и в поликлиниках, — рассказал заместитель министра здравоохранения региона Алексей Веселов.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отмечает, что коллективный иммунитет в регионе снижается и составляет около 57%. Наибольшее количество заболевших — в возрастной группе от 50 лет и старше. Также болеют дети до года.

— Сегодня в 11 районах края заболеваемость выше среднекраевых значений. Учитывая постепенное снятие антиковидных ограничений, необходимо продолжать все эпидемиологические меры — такие как социальное дистанцирование, дезинфекция, масочный режим. В центральной части России также наблюдается рост случаев COVID-19, — рассказала руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

В связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией, количество КТ-исследований также сокращается. В день проводят около 200 исследований, в штатный режим работы переведен КТ-центр краевой клинической больницы №1 имени Сергеева. При этом в Хабаровском крае работают 19 лабораторий, где исследуют биоматериал на наличие коронавирусной инфекции. Также в Николаевской ЦРБ запущена быстрая ПЦР-лаборатория.

Напомним, что в Хабаровском крае привито от коронавирусной инфекции 664 581 человек, полностью завершили вакцинацию 627 536, ревакцинировано – 127 960. С начала пандемии заболело 197 684 человека, выздоровело – 194 314. На лечении с COVID-19 находится 1 851 житель, из них 516 — в стационаре.