В рамках работы оперативного антикризисного районного штаба, глава Вяземского района Александр Усенко провел встречу с руководителем ООО «Амурметалл Ресурс». Компания занимается добычей и поставкой известняка и флюса для металлургического производства комсомольского предприятия ООО «Амурсталь». Напомним, что губернатор Хабаровского края дал поручение создать специальные антикризисные штабы во всех муниципальных образованиях. Их работа организована по ключевым направлениям социально-экономического блока.

Предприятие осуществляет производственную деятельность на территории района с 2005 года.

— Сейчас на предприятии трудятся 62 человека и еще 7 рабочих – по договорам гражданско-правового характера. С 1 апреля мы подняли тарифы по заработной плате на 10%, цены на продукцию оставили без изменений, незначительно повысилась стоимость побочной продукции — щебня и отсева, — рассказал директор предприятия Виктор Карнюшин.

В планах компании на этот год — отправка более 70 тысяч тонн флюса на сумму на комсомольское сталелитейное предприятие. На 1 апреля отгружено 16 тысяч тонн. Создан запас продукции на горном участке и на тупике, где производится отгрузка в вагоны.

Отметим, что ООО «Амурсталь», куда оправляется известняк и флюс, является единственным на Дальнем Востоке современным электрометаллургическим заводом по переработке лома черных металлов. Производит сортовую заготовку, сталь для армирования железобетонных конструкций и другие материалы, широко используемые при строительстве зданий и сооружений, в дорожном строительстве и промышленности. Продукция предприятия востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках.