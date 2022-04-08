Правительство РФ приняло решение в три раза увеличить объем субсидирования льготных ставок для системообразующих предприятий промышленности и торговли. Об этом накануне по время отчета перед Государственной Думой заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что 40 млрд рублей из это суммы уже направлено банкам. К ней по решению Президента добавят еще 80 млрд рублей, что позволит совокупно выдать льготных кредитов более чем на 1 трлн рублей.

Как уточнили с министерстве экономического развития Хабаровского края, сейчас как на уровне региона, так и на уровне федерации формируется перечень системообразующих предприятий и компаний. В региональном списке уже числится 125 предприятий. В реестр системообразующих предприятий федерального уровня вошло 10 обособленных региональных предприятий, а также 35 предприятий края в составе головных холдингов.

Отдельно Михаил Мишустин указал, что подписано постановление о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по кредитам, которые получены в рамках программы «ФОТ 3.0». Это значит, что предприятия смогут отложить на этот период оплату процентов и основного долга, что снизит нагрузку и позволит сохранить рабочие места.

Что касается малого и среднего бизнеса (МСП), то для этой категории предусмотрены свои меры поддержки. Так, по словам Михаила Мишустина, для небольших компаний введены кредитные каникулы. Совместно с Банком России расширены программы льготного кредитования, в том числе на пополнение инвестиционных и оборотных средств, а также был масштабирован механизм «зонтичных» поручительств для большого числа предпринимателей.

Напомним, что в Хабаровском крае льготные займы выдает Фонд поддержки предпринимательства. Максимальная сумма составляет 5 млн рублей по ставкам от 5% до 10% годовых. В случае нехватки залога можно обратиться к услугам краевого Гарантийного фонда края. Также действует программа реструктуризации кредитов, по которой бизнес может получить отсрочку уплаты платежей. К настоящему моменту в банки уже обратились 389 предпринимателей для получения отсрочки, 299 из них отсрочка была предоставлена.

Михаил Мишустин обозначил и пакет налоговых мер поддержки бизнеса, которые распространяются на все предприятия. Правительство уже продлило срок перечисления ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль, который подлежит уплате в I квартале текущего года. Средства нужно было перечислить 28 марта, теперь это можно сделать на месяц позже. Кроме того, компании получили возможность перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли, то есть будут платить не по «бумажной» прибыли, которая возникла в том числе из-за переоценки валюты, а по реальной. Изменен и порядок учёта курсовой разницы при исчислении налога на прибыль. В ближайшие годы скачки курса доллара или евро не должны влиять на обязательства компаний.

— Ещё одно важное решение – это двукратное снижение размера пеней за просрочку уплаты налогов начиная со второго месяца. Из-за роста ключевой ставки они тоже существенно увеличились бы, и те организации, которые и так находятся в очень сложной финансовой ситуации, пострадали бы ещё сильнее. На шесть месяцев был продлён срок уплаты упрощённого налога за прошлый год и I квартал текущего. В первую очередь это поддержка малых и средних предприятий. Только эта мера позволит компаниям высвободить порядка 37 млрд рублей, — сообщил Председатель Правительства РФ.

Также он подчеркнул, что федеральные власти продлили регионам возможность устанавливать налоговые каникулы для новых индивидуальных предпринимателей по некоторым налоговым режимам до начала 2025 года.