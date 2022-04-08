Репетиции парада Победы, приуроченного к 77-летию со дня окончания Великой Отечественной войны, уже начались в Хабаровске. На площадке возле ледовой арены «Ерофей», парадные расчеты отрабатывают выход на места построения и порядок прохода в основной колонне. Сейчас в тренировке принимают участие бойцы Восточного военного округа, Росгвардии, курсанты Дальневосточного юридического института МВД России, Хабаровского пограничного института ФСБ РФ – всего 2,2 тысячи человек. Позже к ним присоединяться и другие подразделения.

Сам парад уже традиционно пройдет 9 мая на площади имени В.И. Ленина. Репетировать его в центре города начнут с 25 апреля. Немного ранее — с 22 апреля — над городом проведут тренировочные пролеты авиации.

— Ориентировочно, в параде примут участие почти 3,5 тысячи человек. Механизированная колонна будет насчитывать примерно 109 единиц техники. Будут и исторические образцы: танки ИС-3, Т-34, самоходная артиллерийская установка СУ-152, мотоциклы и ретро-автомобили. Авиацию представят, как самолеты, так и вертолеты, — рассказали в отделе по взаимодействию с военными структурами правительства края.

Перед репетициями в центре города администрация Хабаровска составит пути перекрытия улиц и маршруты движения общественного транспорта, о чем горожан проинформируют через СМИ. Вечером 9 мая военные дадут праздничный салют, который начнется в 22.00. Небо над городом озарят 30 артиллерийскими залпами. Для этого используют 6 салютных установок и столько же гаубиц Д-30 калибром 122 мм.