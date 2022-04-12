Выступая с ежегодным отчетом о деятельности Правительства РФ в Государственной Думе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подробно остановился на темах обеспечения продовольственной безопасности, мерах поддержки сельского хозяйства. В их числе – сохранение действующей ставки льготных кредитов для аграрного сектора на уровне 5%. Такой формой поддержки активно пользуются аграрии края при подготовке к посевной.

— При всех внешних вызовах ситуация на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия остаётся стабильной. Правительство делает для этого всё необходимое. Одна из первоочередных задач – это успешное проведение посевной. Ресурсы для этого, включая доступ к займам, возможность обновить сельхозтехнику или приобрести удобрения, аграриям предоставлены. По поручению Президента выделим ещё свыше 150 млрд рублей дополнительно – на субсидирование программы льготного кредитования, о которой мы очень подробно говорили, в том числе и на совещании у Президента неделю назад, — отметил Михаил Мишустин.

В региональном минсельхозе уточнили, что в текущем году Хабаровскому краю дважды был увеличен лимит субсидий на льготное краткосрочное кредитование с 1,5 до 37 млн рублей. С такой просьбой в адрес Минсельхоза РФ обратился губернатор края Михаил Дегтярев. Эти средства пошли на компенсацию разницы между рыночной и льготной процентной ставкой.

На этих условиях аграриями края привлечено около 539 млн рублей заемных средств на проведение посевной кампании, приобретение кормов. Федеральные средства освоены на 71 %.

— В рамках льготной кредитной программы сельхозпроизводители края имеют возможность получить краткосрочный либо инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Чтобы получить краткосрочный или инвестиционный кредит необходимо обратиться в аккредитованные банки, Средства перечисляются в случае положительного решения и согласования минсельхоза РФ, — отметили в краевом минсельхозе

Кроме того, в начале марта Правительством РФ было принято постановление, предусматривающее отсрочку платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году, а платежи приходятся на период с 1 марта по 31 мая этого года. При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев.