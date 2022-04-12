Власти России и Китая ведут подготовку к открытию пункта пропуска Покровка – Жаохэ, расположенного в Бикинском районе Хабаровского края. Через пограничный переход грузы не поступают уже два года. Блокировка сообщения была связана с пандемией новой коронавирусной инфекции. В нынешних условиях решено возобновить работу стратегически важного погранперехода. Соответствующее поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства региона дал губернатор края Михаил Дегтярев.

Готовность пункта пропуска к нынешнему сезону навигации совместно проверили руководитель регионального минтранса Ирина Горбачева, глава Бикинского района Александр Демидов, руководство погранпоста «Покровка», Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы, Хабаровской таможни, регионального Роспотребнадзора и обслуживающей организации АО «Хабаровскводтранс». Комиссия пришла к выводу о технической возможности открытия погранперехода к пропуску грузов в обоих направлениях.

– Пункт пропуска готовится к масштабным изменениям, он станет ключевым элементом логистических цепочек в рамках переориентации грузов с западных направлений. Есть некоторые недоработки, однако текущее состояние блокпоста позволяет запустить работу в обычном режиме, – прокомментировала Ирина Горбачева.

Настоящая пропускная способность пункта в сутки позволяет проводить через госграницу 25 грузовых автомобилей, 12 автобусов, 8 паромов и около 550 пассажиров. В то же время возможно увеличение нагрузки на пропускной пункт в 2,5–3 раза. При этом в ближайшее время пункт пропуска будет работать исключительно по грузовому направлению.

Также в этом году пункт пропуска ожидает модернизация. Запланированы капитальный ремонт сооружений для досмотра грузовых автомобилей (досмотровых ям) и сетей наружного освещения, поставка кондиционеров и насосного оборудования. Будут проведены проектно-изыскательские работы по модернизации комплексных систем безопасности – пожарной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения. Планируется установка дорожных знаков и знаков направления движения, средств принудительной остановки транспорта, благоустройство территории, нанесение дорожной разметки, наращивание высоты досмотровых эстакад.

Часть финансирования уже получена из федерального бюджета, еще часть поступит в течение года. Планируется также увеличение штатной численности персонала. В случае необходимости пункт пропуска сможет выйти на круглосуточный режим работы.

В ближайшее время эксплуатационная организация АО «Хабаровскводтранс» произведет ремонт причальных сооружений и траление акватории причала для безопасного подхода паромов с китайской стороны.

Ирина Горбачева отметила необходимость реконструкции пункта пропуска. Соответствующее обращение о выделении финансирования будет направлено в Минтранс России.

– Погранпереход должен советовать современным требованиям, предъявляемым к такого рода объектам, быть удобным как для туристов, так и для грузоотправителей и грузополучателей, – отметила глава краевого минтранса.

При получении необходимых согласований всех сторон ориентировочная дата открытия перехода – 4 мая.