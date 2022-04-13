В сентябре на Восточном экономическом форуме Президенту страны Владимиру Путину представят новые инициативы поддержки Дальнего Востока. Об этом сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время ежегодного отчета в Государственной Думе, отвечая на вопросы депутатов. Цель этих инициатив – сократить отток населения из дальневосточных регионов. Для этого планируется решение трех основных вопросов: комфортное жилье, хорошая работа и качественное образование.

– Все эти инициативы на сегодняшний день отработаны, в основном это направления, о которых я уже сразу сказал, – это развитие комфортной среды для жизни. И порядок сумм, которые для этого требуются, свыше 100 млрд примерно. Эти все решения мы планируем доложить Президенту и принять их на Восточному экономическому форуме, – сказал Михаил Мишустин.

Среди направлений поддержки премьер-министр назвал субсидирование ставки на арендное жилье для молодых специалистов, качественное высшее образование, развитие экономики, строительство центров услуг для МСП, льготные займы для роста производительности труда, ускоренное получение гражданства для соотечественников, поддержка детей, поддержка семей с детьми и другие.

Также Михаил Мишустин обозначил основные результаты принимаемых мер по поддержке Дальнего Востока и Арктики за прошедший год. Так, инвесторы, получившие льготы и преференции, вложили в экономику регионов почти 700 млрд рублей. Благодаря чему было создано более 20 тысяч новых рабочих мест.

– Важным инструментом для повышения качества жизни людей является создание возможностей для бизнеса, – заявил Председатель Правительства.

Напомним, что в Хабаровском крае созданы три территории опережающего социально-экономического развития: ТОР «Хабаровск», ТОР «Комсомольск» и ТОР «Николаевск». Кроме того, на два района – Ванинский и Советско-Гаванский – распространен режим СПВ. Более 100 резидентов в настоящее время реализуют проекты на сумму инвестиций свыше 250 млрд рублей. Проекты предполагают создание почти 15 тысяч новых рабочих мест. При этом уже вложено 100 млрд рублей, создано около 7,5 тысячи рабочих мест.

Также, как отметил Михаил Мишустин, в прошлом году по инициативе Президента для обеспечения транспортной доступности регионов была создана Единая дальневосточная авиакомпания. На ее поддержку было выделено свыше 1 млрд рублей.

В Хабаровский край Единая дальневосточная авиакомпания сегодня обслуживает 20 социально значимых межрегиональных маршрута, 14 из них – с прошлого года. При этом за 2021 год авиакомпания выполнила 1353 рейса и перевезла около 44 тысяч пассажиров по этим направлениям.

Премьер-министр также подчеркнул, что по поручению Президента Правительство страны принимает все необходимые меры для создания на Дальнем Востоке условий, чтобы жители связывали с этим регионом свое будущее. Одно из ключевых направлений – обеспечение людей собственным жильем. Для этого реализуется программа «Дальневосточная ипотека». Ею уже воспользовались более 40 тысяч молодых семей. Еще более 100 тысяч человек получили «дальневосточный гектар».

В Хабаровском крае на «дальневосточные гектары» уже заключено свыше 11 тысяч договоров, из которых более одной тысячи предоставлены в собственность, а свыше 100 – в долгосрочную аренду. Определено более десяти компактных территорий, на которых будет проходить их освоение. Власти региона, в свою очередь, подведут необходимую инфраструктуру, а также поддержат самих «гектарщиков», предлагая, в зависимости от целей использования участков, меры поддержки.

Востребована в Хабаровском крае и «Дальневосточная ипотека». За прошлый год заключено около 2,5 тысячи договоров на сумму 10,5 млрд рублей. Всего же с начала действия программы в регионе заключено 5644 кредитных договора на общую сумму 23,7 млрд рублей.