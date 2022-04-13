Поддерживать семьи, у которых родился первый ребенок, продолжат власти в 2022 году. Каждая такая семья, если она проживает в Хабаровском крае, сможет получить единовременную выплату в размере 37172 рублей. Средства будут выплачиваться в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в национальный проект «Демография».

— Эта социальная мера призвана поддержать бюджет молодых семей. Средства можно потратить на товары, которые необходимы в первое время после рождения, например: на коляску, кроватку, игрушки и прочее. В нашем регионе с начала года ее уже получили 925 семейных пар на общую сумму 34,8 млн рублей, — рассказали в министерстве социальной защиты края.

В ведомстве отметили, что выплата составляет двухкратный размер величины прожиточного минимума для детей, установленный в регионе на день обращения за мерой поддержки. Для ее получения необходимо иметь гражданство Российской Федерации и проживать на территории Хабаровского края. Получить средства можно в любое время в течение одного года со дня рождения ребенка.

Всего на 2022 год для предоставления выплат на первенцев в региональной казне предусмотрено 168,5 млн рублей.

— Гражданам, у которых родился первый ребенок, положена не только единовременная, но и ежемесячная выплата, которая в этом году составляет 18586 рублей. Но ее, в отличии от первого пособия, могут получать лишь те семьи, у которых размер среднедушевого дохода не превышает двухкратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в крае. В 2022 году эта величина составляет 36778 рублей. Сама же выплата предоставляется ежемесячно до трехлетнего возраста ребенка. Каждый год ее необходимо продлевать, — добавили в ведомстве.

Обратиться за назначением обеих выплат можно в центр социальной поддержки населения по месту жительства, в МФЦ. Оформить их можно и в электронном виде с использованием портала Госуслуг.

Напомним, что на прошлой неделе Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в отчете перед Госдумой перечислил весь пакет социальных мер, оказываемых семьям с детьми. Он напомнил о прошлогодней выплате в 10 тыс. рублей на подготовку к школе, о компенсациях стоимости путевок в детские лагеря, о продолжении программы выплат материнского капитала и пособий при рождении третьего и последующих малышей.

Также премьер-министр вновь анонсировал новые выплаты на детей в возрасте с 8 до 17 лет, которые начнут выплачивать уже в мае причем сразу за два месяца, включая апрель. Обратил внимание он и на новый порядок оплаты больничных по уходу за ребёнком до восьми лет, который теперь составляет 100% от среднего заработка и не зависит от стажа, что особенно важно для молодых семей. С этого года введено еще одно пособие — для будущих мам в трудной финансовой ситуации. Все эти и другие социальные меры в целом помогут поддержать бюджет молодых семей с детьми.