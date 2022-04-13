В ходе прямого эфира в социальных сетях и месенджере Телеграм губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о планах повышения доступности лекарственной помощи гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки. Отвечая на вопрос жительницы Комсомольска-на-Амуре, Михаил Дегтярев отметил, что в регионе расширяют сеть продажи медикаментов за счет местных ФАПов и амбулаторий.

— Стационарные аптеки во всех населенных пунктах не поставишь. Например, в поселке Хурба мы решили этот вопрос, заключив соглашение с предпринимателем. Но это точечная работа. Сейчас решаем проблему лицензирования ФАПов и амбулаторий, таким образом расширяем сеть. Кроме того, скоро запустим в работу еще два автопоезда здоровье. В настоящее время ведется их комплектование. На базе мобильных поликлиник также запустим продажу медикаментов, — отметил Михаил Дегтярев.

С начала года специалисты губернаторского автопоезда «Здоровье» осмотрели свыше 2 тысяч жителей. Поликлиника на колёсах посетила 9 населённых пунктов района имени Лазо. Выездные консультации организовали 12 медицинских работников районной больницы имени Лазо и КДЦ «Вивея». Всего в текущем году в Хабаровский край поступит еще 6 передвижных комплексов, что позволит охватить профилактическими исследованиями еще больше жителей региона. Планируется, что в новых маршрутах автопоезда уже будет возможность приобретать лекарственные препараты. Министерство здравоохранения прорабатывает дальнейшие маршруты следования мобильных поликлиник.

Напомним, автопоезд «Здоровье» по поручению Михаила Дегтярева отправился в первый рейс в феврале 2021 года. В прошлом году «поликлиника на колесах» объехала 136 населенных пунктов. Было охвачено осмотрами свыше 20 тысяч человек.