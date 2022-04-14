Хабаровский край вошел в число субъектов страны, которые в этом году получат поддержку от федерального Правительства на реализацию региональных программ развития промышленности. На докапитализацию Фонда развития промышленности краю выделено 80 млн рублей. Дополнительные средства получат еще 53 региона. Всего на эти цели будет направлено свыше 3,7 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Субсидии в виде льготных займов от региональных фондов развития промышленности пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Заемные средства компании смогут направить, в частности, на возмещение затрат на приобретение нового оборудования, лизинговые платежи и т.д. При этом проект должен предусматривать создание новых рабочих мест, а также частные инвестиции.

По оценкам Фонда развития промышленности Хабаровского края, докапитализация позволит расширить программы кредитования компаний, занимающихся импортозамещением, и привлечь в экономику края до 1 млрд рублей инвестиций.

– В линейке Фонда находится пять различных программ финансирования. И сейчас они как никогда более привлекательны для предприятий, которым необходимо развитие и модернизация, в том числе в части импортозамещения, – отметил директор Фонда развития промышленности Хабаровского края Александр Шаповалов.

В зависимости от условий конкретной программы софинансирования Фонда, предприятиям края доступны займы в размере от 5 до 100 млн рублей под льготную проектную ставку от 1 до 5%. При этом, несмотря на новые экономические условия, ставки Фонда сохранены на прежнем уровне. Для того, что получить заем, необходимо подать заявку и пройти экспертизу проекта. Сейчас на рассмотрении находится семь заявок.

Получить более подробную информацию о мерах поддержки и проконсультироваться можно по телефону: 8-800-350-48-27 или на сайте фонда.

Напомним, о докапитализации региональных фондов развития промышленности премьер-министр говорил и во время ежегодного отчета о деятельности Правительства, с которым он выступил в Госдуме на минувшей неделе. В прошлом году на эти цели был направлен 1 млрд рублей. Субсидии получили 25 регионов России.

Михаил Мишустин также отметил другие меры, которые предпринимаются для поддержки промышленности страны. Так, для небольших промышленных предприятий предусмотрены гранты на выплату кредитов, взятых на пополнение оборотных средств. Сумма компенсации составит до 90% ставки по займу. Кроме того, Правительство ввело гранты для производителей комплектующих в ключевых отраслях.

– Средства можно направить на разработку конструкторской документации. В текущем году размер компенсации составляет до 80 до 100% затрат. На эти цели выделят не менее 3,6 млрд рублей, – сказал премьер-министр.