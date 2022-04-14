Вопросы развития Арктической зоны России обсудили в Правительстве страны. Совещание в режиме видеоконференции провел глава государства Владимир Путин. Помимо развития Северного морского пути, строительства социальных объектов, реализации приоритетных инвестиционных проектов и экологии, рассматривались вопросы организации северного завоза. С докладом по этим темам выступил и вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как отметил Владимир Путин, открывая совещание, северный завоз должен пройти четко и организованно, по графику, без сбоев. Арктика должна быть в полном объеме снабжена всеми необходимыми товарами и услугами.

– Требуется оперативно подготовить перечень и график движения задействованных в завозе судов, обеспечить их приоритетный выход из портов, а также более активно использовать воздушный транспорт. Предлагаю подумать над тем, чтобы определить единого оператора в сфере морской доставки грузов северного завоза с использованием ледокольной проводки и в целом четко обозначить координатора северного завоза, которым может стать одно из ведомств – со всеми полномочиями, разумеется, и ответственностью. Прошу сегодня представить конкретные предложения на этот счет, – сказал Президент.

Как отметил вице-премьер Юрий Трутнев, северный завоз обеспечивает продуктами, товарами первой необходимости, лекарствами, строительными материалами жителей 25 северных субъектов страны. Ежегодный объем перевозок по Северному морскому пути только в рамках северного завоза составляет более трех млн тонн.

– Стоимость перевозки оказывает существенное влияние на формирование конечной цены товаров первой необходимости, медикаментов, продуктов, а значит, и на уровень жизни людей в Арктике. Поскольку северный завоз осуществляется за счет кредитных ресурсов, рост их стоимости может вызвать значительное увеличение цены продуктов, медикаментов, строительных материалов, – подчеркнул полпред.

Также Юрий Трутнев внес предложение по субсидированию процентной ставки по северному завозу. Это позволит обеспечить стабильность цен в населенных пунктах, снабжаемых этим путем.

Подводя итоги совещания, Президент обозначил первостепенные задачи и поручения по развитию Арктики. Среди них: подготовка и утверждение сводного плана развития Северного морского пути на период до 2035 года, распространение льгот, которыми пользуются резиденты Арктической зоны России, на проекты уже действующих компаний, обеспечение комплексной модернизации инфраструктуры, энергетических, жилых и социальных объектов, а также разработка специального федерального закона о северном завозе.

– Закон должен отразить все аспекты, начиная от определения перечня грузов завоза и обеспечения их транспортировки до планирования, реализации и контроля за исполнением всех этих мероприятий. Одновременно следует модернизировать существующие и формировать новые транспортные коридоры с использованием Севморпути и прилегающих к нему акваторий, – сказал Владимир Путин.

Отметим, что для районов Хабаровского края с ограниченными сроками навигации ежегодно обеспечивается доставка топлива для коммунальных объектов, а также продовольствия и медикаментов. Среди районов, в которые доставляется топливо: Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский, имени Полины Осипенко, Нанайский, Ульчский и Николаевский. В навигацию 2021 года в рамках северного завоза в эти территории было поставлено 14,9 тысячи тонн угля и 20,9 тысячи тонн нефтепродуктов. Общая стоимость централизованного завоза топлива в северную часть региона составила почти 1,7 млрд рублей.

Продовольствие доставляется северным завозом в три района края: Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский. В навигацию 2021 года завезено 5,3 тыс. тонн продуктов. Для стабилизации розничных цен на субсидирование транспортных расходов выделено около 23 млн рублей, в том числе 17,4 млн рублей из краевого бюджета, 5,5 – из муниципальных бюджетов.