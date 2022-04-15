Несмотря на условия санкционного давления, полки и склады магазинов в Хабаровске наполнены всеми необходимыми товарами. Чтобы убедиться в этом, сотрудники минпромторга края провели рейд по супермаркетам краевой столицы трех крупных ритейлеров.

Напомним, в начале марта в регионе возникли трудности с поставками, вызванные нарушением логистических цепочек. Одновременно с этим ажиотажный спрос на ряд продовольственных товаров (сахар, гречка, консервы) привел к их «вымыванию» с полок магазинов. Продукты не успевали поступать в торговые сети в связи с отдаленностью региона, логистическое плечо составляет 35–40 дней.

Как сообщили в министерстве промышленности и торговли края, в настоящее время ситуация стабилизировалась в результате оперативно принятых мер. По поручению губернатора края Михаила Дегтярева, данного на одном из первых заседаний оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики, в регионе организован постоянный мониторинг наличия и цен на основные продовольственные товары.

Кроме того, правительством края были направлены обращения в Минпромторг и Минсельхоз России по вопросам обеспечения региона продуктами, по которым сложилась наиболее сложная ситуация. Одним из результатов стала договоренность с «Союзроссахар» на поставку в Хабаровский край 1200 тонн сахара.

– 1200 тонн – это около 18 вагонов. На днях в регион пришла большая партия сахара – около половины от общего объема. Часть товара уже разгрузили. Так что вся необходимая продукция на складах предприятий есть, и будет своевременно поставляться в магазины края, – отметила начальник управления торговли министерства промышленности и торговли края Алла Сорока.

Отсутствие дефицита и проблем с поставками подтверждают и руководители торговых организаций края.

– Когда люди начали брать продукты в большом количестве, создавая ажиотажный спрос, то, конечно, у нас были сложности. Порой даже не успевали выкладывать товар на полки или делать новые заказы у поставщиков. Но сейчас все в порядке. Поставки у нас систематические. Да и ажиотаж уже идет на спад, – прокомментировала ситуацию директор магазина SPAR Елена Анисютина.

По оценкам специалистов, сформированных сегодня торговых запасов по основным продовольственным товарам в регионе достаточно. При этом краевые власти продолжат мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать в случае возникновения угроз продовольственной безопасности региона.