Несмотря на условия санкционного давления, полки и склады магазинов в Хабаровске наполнены всеми необходимыми товарами. Чтобы убедиться в этом, сотрудники минпромторга края провели рейд по супермаркетам краевой столицы трех крупных ритейлеров.
Напомним, в начале марта в регионе возникли трудности с поставками, вызванные нарушением логистических цепочек. Одновременно с этим ажиотажный спрос на ряд продовольственных товаров (сахар, гречка, консервы) привел к их «вымыванию» с полок магазинов. Продукты не успевали поступать в торговые сети в связи с отдаленностью региона, логистическое плечо составляет 35–40 дней.
Как сообщили в министерстве промышленности и торговли края, в настоящее время ситуация стабилизировалась в результате оперативно принятых мер. По поручению губернатора края Михаила Дегтярева, данного на одном из первых заседаний оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики, в регионе организован постоянный мониторинг наличия и цен на основные продовольственные товары.
Кроме того, правительством края были направлены обращения в Минпромторг и Минсельхоз России по вопросам обеспечения региона продуктами, по которым сложилась наиболее сложная ситуация. Одним из результатов стала договоренность с «Союзроссахар» на поставку в Хабаровский край 1200 тонн сахара.
– 1200 тонн – это около 18 вагонов. На днях в регион пришла большая партия сахара – около половины от общего объема. Часть товара уже разгрузили. Так что вся необходимая продукция на складах предприятий есть, и будет своевременно поставляться в магазины края, – отметила начальник управления торговли министерства промышленности и торговли края Алла Сорока.
Отсутствие дефицита и проблем с поставками подтверждают и руководители торговых организаций края.
– Когда люди начали брать продукты в большом количестве, создавая ажиотажный спрос, то, конечно, у нас были сложности. Порой даже не успевали выкладывать товар на полки или делать новые заказы у поставщиков. Но сейчас все в порядке. Поставки у нас систематические. Да и ажиотаж уже идет на спад, – прокомментировала ситуацию директор магазина SPAR Елена Анисютина.
По оценкам специалистов, сформированных сегодня торговых запасов по основным продовольственным товарам в регионе достаточно. При этом краевые власти продолжат мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать в случае возникновения угроз продовольственной безопасности региона.
Эта запись была опубликована 15.04.2022в 11:16. В рубриках: Общество.
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