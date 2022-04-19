Работы на трассе ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как доложил начальник управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев, за два года в нормативное состояние приведут участок от Шелеста до Трехгорной. Сейчас работы по выемке основания ведутся недалеко от улицы Поселковой.

«В 2022 году планируется выполнить работ на 314 миллионов рублей. Это позволит обустроить 1,5 километра трассы из 3,5. Пока идем в графике», — сообщил Васильев.

Улично-дорожная инфраструктура на улице Тихоокеанской серьезно преобразится в ближайшее время. По проекту здесь запланированы устройство четырехполосной трассы, установка освещения, прокладка пешеходных тротуаров, модернизация светофорных объектов, установка остановочных павильонов. Также будет выполнен лотковый водоотвод в районе рынка на остановке «Депо-2» и на участке от ТОГУ до технического колледжа. На остальном протяжении будет организована разуклонка. Переноса трамвайных путей в планах нет.

Движение на период работ будет затруднено, поэтому горожан призывают максимально задействовать альтернативные пути для перемещения. Дополнительные дорожные знаки уже установлены.

«Водителей призываю быть терпимыми, с пониманием отнестись к работам, проводимым на Тихоокеанской. По возможности пользуйтесь общественным транспортом, задействуйте улицы Правобережную и Воронежское шоссе. Объект сложный, но я уверен, что мы сделаем все намеченное», — сказал мэр.

Также Сергей Кравчук поручил подрядчику МУП «Дорремстрой» особое внимание уделить качеству проводимых работ.

В рамках объезда градоначальник осмотрел состояние трассы от улицы Тихоокеанской, ведущей к храму Серафима Саровского, Петрынинскому центру и скверу сказок. Сейчас она находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому мэр поручил оперативно начать на ней ремонт. Дорожники зайдут сюда в этом году, однако завершение всех работ будет зависеть от возможностей городской казны.