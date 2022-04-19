Отопительный сезон в Хабаровске закончится при наступлении среднесуточной температуры +8 градусов, которая будет держаться на протяжении пяти дней
Дата | 19.04.2022 В рубриках: Общество

Точная дата окончания отопительного периода будет установлена на основании прогноза ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Согласно прогнозу погоды, предоставленному метеорологами, до 22 апреля среднесуточная температура воздуха будет менее +8 градусов. До конца текущей недели поступит новый прогноз.

По средним многолетним данным, подходящая температура устанавливается в Хабаровске после 28 апреля.

Эта запись была опубликована 19.04.2022в 14:31. В рубриках: Общество.


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