Точная дата окончания отопительного периода будет установлена на основании прогноза ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Согласно прогнозу погоды, предоставленному метеорологами, до 22 апреля среднесуточная температура воздуха будет менее +8 градусов. До конца текущей недели поступит новый прогноз.

По средним многолетним данным, подходящая температура устанавливается в Хабаровске после 28 апреля.