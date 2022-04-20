Вопросы поддержки семей с детьми и регулирования процессов занятости и трудоустройства стали одной из главных тем отчета губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева перед депутатами Законодательной Думы. Глава региона подчеркнул, что для поддержки доходов граждан, их занятости в марте 2022 года утверждена программа дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

— В документ вошли мероприятия по трудоустройству практически 4 000 человек и профессиональному обучению 1 200 граждан. Кроме того, для трудоустройства молодежи до 30 лет с этого года предусмотрена финансовая поддержка работодателям, что составляет 66 тысяч рублей на одного работника, — отметил губернатор.

Отдельные категории граждан могут бесплатно пройти профессиональную переподготовку в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Михаил Дегтярев сообщил, что в крае сформирована система гарантированных мер поддержки семей с детьми. Им выплачиваются 16 видов государственных пособий. С 1 апреля действует новая мера поддержки — ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет, Указ о ее назначении подписал Президент РФ Владимир Путин. Получателями этих пособий в крае станут почти 56 тысяч детей.

— Дополнительно, на краевом уровне с 1 апреля еще на 4,4% будут проиндексированы краевой материнский капитал, пособия на детей, а также стипендии с начала учебного года, — добавил глава региона.

Напомним, что с 1 апреля в регионе будет произведена индексация социальных пенсий на 8,6%. Получателями станут граждане, которые не имеют достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии. При этом страховые пенсии уже проиндексированы на 8,6% с начала 2022 года. Эти повышения коснулись более 374 тысяч жителей региона.