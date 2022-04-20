Отчитываясь перед депутатами краевой Законодательной Думы, глава региона Михаил Дегтярев кратко подвел социально-экономические итоги прошлого года. Он отметил, что экономика Хабаровского края показала хороший результат. Положительная динамика отмечена в строительстве, грузообороте транспорта и сельском хозяйстве. Рост продемонстрировали промышленное производство и добывающая отрасль.

— Валовый региональный продукт превысил 940 млрд рублей. Это с ростом в сопоставимых ценах на 4,1%. Индекс промышленного производства составил 107,3%. Благодаря государственной поддержке основные отрасли экономики края работали стабильно, — подчеркнул губернатор.

Как и в прошлые годы, основу промышленного выпуска продукции составили добыча угля, металлургическое производство, производство строительных материалов, обработка древесины. Не сбавлять темпов помогало и то, что власти активно занимались решением проблемы востребованности кадров. Так, по словам Михаила Дегтярева, сейчас при более чем 18 тысячах вакансий в Хабаровском крае отмечается менее 5 тысяч безработных. Рост собственных доходов бюджета по сравнению с 2019 годом составил 19%. Это позволило увеличить финансовую помощь муниципалитетам.

В социальном плане прошлый год тоже стал продуктивным. В полном объеме были исполнены все социальные обязательства перед жителями края. Меры поддержки и помощи получили более 460 тысяч человек. Впервые за долгое время с 1 января 2021 года была проведена индексацию краевых мер социальной поддержки на 4%. Как подчеркнул Михаил Дегтярев, теперь эта практика станет ежегодной. Речь идет об индексации краевого материнского капитала за рождение третьего ребенка, пособий на детей от 0 до 16 лет, ежемесячной денежной выплаты на оплату услуг ЖКХ, ежемесячной выплаты на проезд и пособия семьям военнослужащих, погибших или пропавших в ходе боевых действий.

Затронул губернатор и сферу инвестиций. По итогу 2021 года объем вложений в экономику региона превысил 240 млрд рублей. В Национальном инвестиционном рейтинге, который каждый год подводится по всем субъектам России, Хабаровский края вошел в 17 группу из 29. Рейтинг составлялся на основе анонимных опросов предпринимателей. Бизнес оценил инвестиционный климат и действия властей лучше, чем в 2020 году – край поднялся на 4 группы.