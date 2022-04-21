В своем отчете перед депутатами Законодательной Думы края губернатор Михаил Дегтярев уделил особое внимание первоочередным мерам по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкционного давления. Одними из ключевых направлений в этой работе являются поддержка системообразующих предприятий и реализация программы импортозамещения. Глава региона отметил, что сегодня базовые предприятия региона работают стабильно, и уже есть реальные результаты по снижению зависимости региона от импорта.

– Работает авиапром: боевая авиация строится, гособоронзаказ выполняется. То же самое касается военных кораблей: производство корветов и малых ракетных кораблей в Комсомольске-на-Амуре идет по графику. При необходимости действуем в «ручном режиме». Наиболее сложные вопросы выводим на уровень федеральных министерств, штаба по повышению устойчивости экономики, – сказал Михаил Дегтярев.

Он также напомнил, что в регионе утвержден перечень системообразующих предприятий. В него вошли 125 компаний. В их числе крупнейшие предприятия обрабатывающей промышленности, горнодобывающего и лесопромышленного комплексов, строительные компании, ТЭК, транспорта и связи. При этом впервые включены представители торговли, общественного питания, туризма и спорта. Доля этих предприятий в доходной базе краевого бюджета превышает 60%.

– Дополнительно прорабатываем с Правительством России включение в федеральный перечень системообразующих предприятий крупнейших оптовых поставщиков товаров первой необходимости. Эта новелла – наше предложение, которое было услышано на федеральном уровне. Уже включена компания «Розтех 27» (магазины «Амбар», «SPAR»). Работаем над включением «Невады» (магазины «Самбери»), – добавил губернатор.

В плане импортозамещения в регионе идет перестройка транспортных потоков на восток, а предприятия постепенно уходят от зависимости от импортного оборудования, сырья и товаров.

В числе успешных примеров Михаил Дегтярев назвал завод «Дальэнергомаш», выпускающий из российского сырья и комплектующих воздушный нагнетатель, который применяется на очистных сооружениях и не уступает продукции «Siemens». Заявки на это оборудование сегодня поступают со всей страны.

Хорошие перспективы импортозамещения у завода по изготовлению пластиковых изделий из продуктов вторичной переработки полимеров. Хабаровское предприятие производит из вторсырья водосточные системы для нужд малоэтажного строительства. Это будет особенно востребовано в рамках флагманского проекта «Дом Дальневосточника».

В Комсомольске-на-Амуре развивается производство режущего инструмента для авиапрома, не имеющего аналогов в ДФО. А единственное на Дальнем Востоке фармацевтическое предприятие «Дальхимфарм» расширяет линейку импортозамещающих лекарственных препаратов.

Как отметил губернатор, для поддержки проектов импортозамещения в регионе развернута работа краевого Фонда развития промышленности. В апреле на докапитализацию фонда из федерального бюджета региону выделено свыше 130 млн рублей. Из них 80 млн – на предоставление льготных займов предприятиям по ставке от 1 до 5% годовых и 50 млн – на гранты фонда.