Отрабатывать обращения хабаровчан продолжают специалисты регионального госконтроля несмотря на введенный мораторий на проверки управляющих компаний. В отдельных случаях, когда поступают жалобы, надзорщики выезжают на место, чтобы разобраться в ситуации. В этот раз поводом для инспекции послужило заявление жильцов двора по адресу ул. Клубная, д. 28. В нем контейнерную площадку превратили в свалку, но проверяющие настояли на очистке территории.

Свалка вокруг контейнеров образовалась из-за междоусобиц управляющих компаний. Управляющие организации не могут договориться о графике вывоза мусора, так как жители сразу нескольких домов выкидывают бытовые отходы в одни мусорные баки. Несколько домов, которые обслуживают сразу пять управляющих организаций, относятся к одной площадке. В итоге свалка стояла с марта.

— Я приложил все усилия, чтобы заключить соглашение с заинтересованными сторонами по вывозу контейнеров и крупногабаритного мусора. Но только одна из управляющих компаний подписала соглашение, — прокомментировал ситуацию директор управляющей организации «ДРСК Хаб-2» Алексей Ермолаев.

Разобравшись в проблеме, начальник отдела жилищного надзора регионального госконтроля Олег Кустов рекомендовал управляющим организациям для начала оперативно очистить контейнерную площадку совместными усилиями. После этого УК могут разработать общий график вывоза мусора.

— Управляющие организации в марте этого года не перезаключили соглашение на вывоз мусора и теперь не могут договориться. Сейчас они мусор уберут, но затем придется продолжить разбирательство, так как к общему мнению прийти не удалось. Будем решать проблему, наводить порядок, — пообещал Олег Кустов.

Так или иначе главное управление доведет эту ситуацию до логического конца. А жители края должны помнить, что если есть проблема, то ее нужно попробовать решить со своей управляющей компанией. В случае, если это не получится, тогда специалисты предлагают подать обращение в госконтроль. Сделать это можно в том числе на «горячей линии» по номеру (4212) 40-23-40 или с помощью портала ГИС ЖКХ. Все обращения будут обязательно отработаны.