В Хабаровском крае продолжается отбор инициатив от жителей для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени». Вчера часть предложений рассмотрели на стратегической сессии, во время которой им дали оценку эксперты. Среди них были 5 проектов, вызвавших наибольший интерес.

— Авторы предложили построить международный культурный продюсерский центр в Хабаровске, а в акватории Советско-Гаванского района — судоремонтный и судостроительный комплекс. Для бездомных в регионе могли бы использоваться биоклиматические поселения, из специальных модулей, производить которые можно было бы на местных предприятиях. Представители бизнеса собираются продвигать идею строительства пищевого комбината соевых продуктов. Отметили участники сессии и необходимость иметь в регионе плавучий сортировочно-обогатительный комплекс по переработке песчано-гравийной смеси, —

Напомним, что главная задача форума – найти идеи, которые способны внести значимый вклад в развитие как региона, так и страны, а также помочь в достижении национальных целей развития до 2030 года. Идеи подаются по 7 направлениям: социальная инициатива, кадровая инициатива, экологическая инициатива, технологическая инициатива, предпринимательство, развитие регионов, открытый диалог.

По итогу стратегической сессии эксперты дали свои рекомендации по доработке всех идей. Участники обсудили варианты дальнейшего продвижения и «упаковки» проектов, обменялись контактами.

— Копилка идей от Хабаровского края пополняется ежедневно. В настоящий момент в регионе собрано уже 49 «сильных идей». Наш регион занимает лидирующие позиции по количеству инициатив в ДФО. Среди направлений лидируют социальная инициатива и развитие регионов — рассказал начальник отдела инновационной инфраструктуры минэкономразвития края Александр Климкин.

Отбор идей продлится до 22 апреля. Ознакомиться с условиями участия в региональном этапе форума и разместить свою идею можно на крауд-платформе: https://ideas.roscongress.org/. На итоговом форуме, который пройдет в июле, 100 идей, готовых к внедрению в субъектах Российской Федерации. Десять лучших из них представят Президенту России.