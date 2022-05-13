Как сообщило независимое информационное агентство «Интерфакс», объемы двусторонней торговли России с Китайской Народной Республикой (КНР) за первые четыре месяца текущего года значительно выросли.

Россия и КНР в условиях западных санкций могут достичь показателей годового оборота в $200 млрд США гораздо раньше, чем это было запланировано ранее. Такую оценку ситуации дал спикер агентства, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

— Товарооборот России и Китая в январе-апреле 2022 года вырос на 25,9%, достигнув $51 млрд США. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38%. Положительно сальдо России в январе-апреле достигло $30 млрд США. Это очень хороший показатель, говорит о силе нашей экономики», — сообщил Павел Данилин на заседании экспертного «круглого стола», который состоялся накануне в Москве.

По озвученными им данным, примерно 70% стоимости ввозимых из России в Китай товаров приходится на ресурсы: нефть, природный газ и уголь. Россия экспортирует медь и медную руду, древесину, морепродукты. Китай экспортирует широкой перечень продукции: промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Темпы развития торговых отношений с КНР в дальневосточных регионах страны укладываются в русло общей позитивной динамики. Так, по данным министерства экономического развития Хабаровского края, торговый оборот региона с КНР за январь 2022 года к январю 2021 года вырос на 47,5%, составив $109,6 млн. Экспорт достиг $61,4 млн США, импорт — $48,2 млн США.

Прирост был зафиксирован в крае и по итогам 2021 года: на 45,8%. Экспорт увеличился на 47,5% до $1065,5 млн США, импорт – на 40,2% до $319,4 млн США. Доля КНР во внешнеторговом обороте Хабаровского края в 2021 году составила 38%.