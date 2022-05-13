Межрегиональный центр детской хирургии планируется открыть в Хабаровском крае на базе двух медицинских организаций: детской краевой клинической больницы имени Пиотровича, а также перинатального центра. Это позволит маленьким пациентам получать необходимое оперативное лечение, а также сократить период реабилитации. В межрегиональном центре детской хирургии смогут принимать маленьких пациентов из Камчатки, Сахалина, Магадана, ЕАО и других регионов ДФО.

Концепция создания межрегионального центра обсуждалась сегодня в Хабаровске под председательством главного внештатного детского хирурга министерства здравоохранения Российский Федерации Дмитрия Морозова. Он выступил на конференции, посвященной 60-летию кафедры детской хирургии, травматологии и ортопедии Дальневосточного государственного медицинского университета.

— Планируется создать в ДФО несколько детских центров. Наша главная задача, чтобы детей не приходилось направлять для лечения в центральную часть России. Сложные операции можно и нужно делать здесь: высококвалифицированные кадры есть, медорганизации укомплектованы оборудованием. Уровень оказания помощи по сложным операциям в России разнится и зависит об количества операций. Когда хирурги больниц проводят, например, менее 5-6 операций в год по редким заболеваниям, они не находятся в тонусе, нет мышечной памяти, которая формируется при регулярной практике. В том числе для этого мы приняли решение о концентрации пациентов по патологиям в больницах, — рассказал заведующий кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии Сеченовского университета, директор института педиатрии и детской хирургии, профессор Дмитрий Морозов.

На конференции дистанционно и очно выступали ведущие детские хирурги и профессоры Российской Федерации по различным направлениям детской хирургии.

— Наша задача сохранить и развить школы детской хирургии в российских регионах, транслировать лучший опыт. Планируем усиление материально-технической базы больниц. Самая главная цель – повысить доступность и качество оказания медицинской помощи населению, — рассказал заместитель главного врача детской краевой клинической больнице имени Пиотровича, главный внештатный детский хирург Хабаровского края Рашид Мирзоев

В Хабаровском крае в детской краевой больнице имени Пиотровича ежегодно проводится около 4 тысяч операций, в перинатальном центре в отделении новорожденных за 2021 год провели 457 хирургических вмешательств.