Ясень маньчжурский, посаженный в Хабаровске известным русским этнографом, путешественником и писателем Владимиром Арсеньевым, вновь попал на конкурс «Российское дерево года». Он проходит в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Жители региона могут поучаствовать в отборе и помочь сделать историческое дерево краевой столицы узнаваемым по всей России.

— Ясень находится на пересечении улиц Муравьева-Амурского и Шеронова. У него есть своя история. Арсеньев посадил это дерево в 1911 году в память о приезде на Дальний Восток своего брата. Сейчас возле дерева установлена мемориальная табличка. Сам ясень стал единственным «живым памятником», напоминающим в Хабаровске о легендарном путешественнике и писатели, чьи книги читали почти все дальневосточники, — рассказали в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края.

Ясень имеет всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы». В Национальный реестр старовозрастных деревьев России он внесен под номером 26, за который и можно проголосовать. Конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017 года и является ежегодным состязанием по выбору главного дерева страны. В нем принимают участие удивительные природные раритеты, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием России.