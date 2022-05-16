Подведомственные структуры министерства ЖКХ края активно переходят на отечественного производителя. К примеру, АО «Хабаровские энергетические системы», относящееся к отрасли малой энергетики региона, как и многие другие предприятия, столкнулось с проблемой работы в условиях импортозамещения. В связи с этим были оперативно пересмотрены программы закупок.

Отечественный производитель готов предоставить предприятиям бытовую химию, смывающие и обеззараживающие средства, одежду, а также приборы учета. Для эксплуатационных районов закупаются российские защитные кремы, антибактериальное мыло, стиральные порошки, антисептики и многие другие материалы.

— Отрасль жилищно-коммунального хозяйства все меньше зависит от импорта. Ориентир на импортозамещение был взят недавно, а российские товары и приборы в нашей отрасли также активно используются, — отметила начальник отдела топливообеспечения и расчета нормативов министерства ЖКХ края Лариса Муравчук.

Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению и общим вопросам АО «ХЭС» Евгений Ризен добавил, что продукция отечественного производства отвечает требованиям и по доступности, и по качеству.

— В связи с нынешней экономической ситуацией очень важно, чтобы не было перебоев с поставками. Кроме того, российские бренды обходятся гораздо дешевле зарубежных аналогов и хорошо зарекомендовали себя на предприятиях, — отметил Евгений Ризен.

В Тугуро-Чумиканском районе АО «ХЭС» проводит планомерное обновление приборов учета электроэнергии. Новые интеллектуальные счетчики устанавливают в селах Алгазея, Чумикан и Удское. Они выпускаются компаниями: ЗАО «РиМ» из Новосибирска и «Энергомера» из Ставрополя и рассчитаны на низкие температуры, что особенно важно в северных погодных условиях.

Спецодежда и спецобувь закупается российских брендов «Сириус», «Легион», «Витязь», «Урал-Комфорт» и многих других. Особой популярностью пользуются сапоги на натуральном меху «Дерсу», произведенные в Санкт-Петербурге и названные в честь легендарного дальневосточного следопыта Дерсу Узала. Несмотря на то, что сапоги считаются охотничьей обувью, работники северных районов по достоинству оценили их преимущества – износостойкость, теплоизоляция, водоотталкивающие свойства.

Пожарная безопасность обеспечивается порошковыми огнетушителями ярославской компании «Ярпожинвест». Актуальность переориентирования на российских производителей уже учтена при текущей ремонтной программе и подготовке к следующему отопительному сезону.

Также отметим, что в конце марта 2022 года администрация села Удское доставила в населённый пункт новую дизельную электростанцию. Она полностью состоит из отечественного оборудования: дизель-генераторные установки выполнены на базе двигателей Ярославского моторного завода «ЯМЗ», модуль-контейнеры изготовлены в производственных цехах ООО «ФАКТ» в Хабаровске. Электростанция передана в эксплуатацию АО «ХЭС», которое уже завершило пуско-наладочные работы.