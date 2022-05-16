В Хабаровском крае начался новый этап форума «Сильные идеи для нового времени». До 15 июня эксперты проведут ряд тематических сессий, на которых отберут лучшие идеи от региона. Из них составят шорт-лист. После этого лучшие инициативы представят главе региона, после чего они смогут претендовать на финансовую поддержку.

— Претенденты в шорт-лист должны соответствовать основным критериям конкурса. Среди них: реализуемость в краткосрочной перспективе, новизна, направленность на решение актуальных отраслевых вопросов, эффективность и возможность внедрения. В отношении каждой идеи, предлагаемой к включению в шорт-лист, будут проработаны возможные меры региональной поддержки, — пояснили в министерстве экономического развития края.

На сегодняшний день от жителей Хабаровского края на платформу, куда подают все идеи, поступило 106 инициатив. Среди них больше всего идей по социальным инициативам, предпринимательству и развитию регионов. Хабаровский край наряду с Республикой Саха (Якутия) лидирует среди регионов Дальнего Востока по количеству заявленных идей.

Напомним, форум проводится по поручению Президента РФ Путина В.В. совместно с фондом «Росконгресс». Он направлен на поиск сильных идей, которые способны внести значимый вклад в развитие страны и помочь в достижении национальных целей развития до 2030 года. Сбор идей и предложений осуществляется через краудсорсинговую платформу по адресу: https://ideas.roscongress.org. Прием предложений продлится еще неделю — до 20 мая.

Следующим региональным этапом форума станет презентация губернатору края 10 идей, вошедших в шорт-лист. По итогам презентационной сессии будет сформирован ТОП-3 идей, которые регион представит всероссийском форуме в июле 2022 года.