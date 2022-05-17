Сегодня губернатор Михаил Дегтярев отправился с рабочим визитом в Солнечный район. На повестке – посещение промышленных и социально значимых объектов, а также проведение выездного расширенного заседания правительства Хабаровского края.

На старте рабочей программы – осмотр мощностей новой горно-обогатительной фабрики ООО «Геопроминвест», расположенной на площадке «Солнечный» ТОР «Комсомольск». Предприятие, специализирующееся на переработке отходов бывшего Солнечного ГОКа в медный и оловянный концентрат, сейчас запущено в тестовом режиме. После пуско-наладки всех технологических процессов здесь ежегодно будет перерабатываться до двух млн тонн хвостов.

— Горнодобывающая отрасль – среди важнейших для экономики края. Но одна из проблем, которая стоит перед горняками, заключается в рациональном использовании отходов производства. Ведь полезных компонентов в них часто бывает больше, чем в добываемых полезных ископаемых. Здесь, на техногенном месторождении, находится порядка 30 млн тонн хвостов – прямых отходов обогащения полезных ископаемых – на хвостохранилище бывшей Центральной обогатительной фабрики, — пояснил Михаил Дегтярев.

Технологии тех лет не позволяли максимально эффективно извлекать полезные ископаемые. По оценкам экспертов, запасы в отвалах сейчас составляют около 130 тысяч тонн меди и 57 тысяч тонн олова. Как раз их разработку ведет компания «Геопроминвест», которая для этого построила на базе хвостохранилища горно-обогатительную фабрику.

— Вместе с тем, важно помнить про ответственное отношение к окружающей среде. Об этом говорит и Президент России Владимир Владимирович Путин: «Получил прибыль за счет природы – убери за собой». Эти указания будут обязательно исполнены на предприятии, — подчеркнул глава региона.

На объекте запланировано строительство очистных сооружений, пылеулавливающих устройств с системой орошения территории хранения отвальных отходов и прочего оборудования для поддержания экологии. При завершении работы комбината предусмотрена рекультивация нарушенных земель.

В завершении осмотра горно-обогатительной фабрики Михаил Дегтярев встретился с ее рабочим коллективом. Сейчас здесь уже трудится почти 300 человек. Среди наиболее волнующих сотрудников вопросов – строительство в поселке нового жилья, в том числе в рамках флагманского проекта «Дом дальневосточника», а также привлечение в район узкопрофильных медицинских кадров.