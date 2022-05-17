В преддверии сезона летних отпусков Аэрофлот снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок на маршрутах между городами Дальневосточного федерального округа и Москвой. При этом тарифы снижаются по всем видам субсидированных программ – как для социальных категорий граждан, так и для дальневосточников с постоянной пропиской в регионе.

Так, по новым условиям перелет до Москвы из Хабаровска обойдется жителям региона в 7650 рублей, льготникам – в 5400 рублей. Стоимость детского билета – 4050 рублей в одну сторону.

Как сообщили в авиакомпании, сниженные тарифы будут действовать для перевозок с 17 мая по 30 июня 2022 года на рейсах Аэрофлота, а также авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU. Помимо Хабаровска, новые условия действуют на маршрутах между Владивостоком, Петропавловск-Камчатским, Южно-Сахалинском, Магаданом, Якутском и Москвой.

Дополнительно для продажи до 30 июня 2022 будут снижены на 25% специальные тарифы между Москвой и пунктами России, предназначенные для комбинации с субсидируемыми тарифами. Таким образом, стоимость транзитной перевозки, оформленной одним авиабилетом между пунктами ДФО и пунктами РФ через Москву с включенным субсидированным участком, будет также снижена на четверть.

Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, в мобильном приложении, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. Время оформления созданных бронирований составляет до семи суток.

Напомним, помимо программы субсидируемых тарифов Аэрофлот предлагает авиабилеты по «плоским» тарифам между пунктами Дальнего Востока и Москвой в экономический класс обслуживания. Приобрести их по фиксированной цене может любой пассажир без каких-либо ограничений.