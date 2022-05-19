Впервые в истории краевой авиакомпании АО «Хабаровские авиалинии» рейсы на самолете L-410 выполняет девушка-пилот. Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, 23-летняя уроженка Новосибирской области Татьяна Шипилова принята в авиакомпанию в марте этого года. После планового повышения квалификации девушка выполнила свой первый полет в качестве второго пилота. Он проходил на регулярном рейсе по маршруту Хабаровск – Богородское. За штурвалом самолета L-410 пилотесса провела два часа. На сегодняшний день единственная девушка-пилот в штате краевой авиакомпании выполнила уже пять рейсов.

– Первый полет – это очень непросто, но в то же время интересно. На второго пилота ложится большая ответственность во время рейса. Я благодарна своему командиру Александру Владимировичу Евтушенко, он очень грамотный и опытный пилот-инструктор, помогает мне. С ним я буду выполнять рейсы, пока не отлетаю 100 часов, – поделилась своими впечатлениями Татьяна Шипилова.

Татьяна выпускница Краснокутского летного училища гражданской авиации Саратовской области. Летную практику проходила на однодвигательном самолете Cessna-172S и легком многоцелевом двухмоторном самолете L-410. Общий налет по окончанию учебного заведения составил 150 часов.

– У меня в роду нет авиаторов, кроме сестры, которая работает бортпроводником. А любовь к авиации появилась с детства. С 8-го класса у нас были профпредметы, такие как аэродинамика, навигация, авиационная метеорология и парашютная подготовка. Каждое лето мы выполняли прыжки с парашютом и полеты на самолетах Як-52, Бланик L-13, – рассказала Татьяна.

Как отметил заместитель генерального директора по организации летной работы АО «Хабаровские авиалинии» Валерий Шутов, не каждый может подойти на должность пилота.

– Из всех резюме, которые приходят в нашу авиакомпанию, 10% – анкеты девушек-пилотов. При приеме на работу мы не разграничиваем пилотов на мужчин и женщин, требования ко всем одинаковые – жесткие. Кандидат, претендующий на должность командира воздушного судна или второго пилота, должен обладать отменным здоровьем, иметь профильное образование. Обязательна хорошая физическая подготовка и стрессоустойчивость, – сказал Валерий Шутов.

В АО «Хабаровские авиалинии» на сегодняшний день в летной службе подразделения L-410 работает 20 летчиков. Отметим, что за всю историю авиакомпании Татьяна Шипилова вторая девушка-пилот. С 11 мая 1977 по 22 января 2015 года в «Хабаровских авиалиниях» работала Валентина Пивоварова. Она выполняла полеты в качестве второго пилота на Як-40.

Напомним, с этого года мероприятия по развитию авиакомпании «Хабаровских авиалиний» вошли в состав Стратегии развития региона. Согласно документу, планируется, что к 2026 году в любую точку региона можно будет добраться всего за четыре часа. Для повышения транспортной доступности уже в этом году авиакомпания выполнит на 101 рейс больше, чем годом ранее. В общей сложности в летной программе краевого перевозчика в 2022 году – 1304 рейса.