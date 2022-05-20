В Хабаровском крае продолжается посевная кампания. В регионе завершают сев ранних зерновых культур. Уже посеяно более 7 тысяч га или 94% от плана. В прошлом году такими культурами было занято на 600 га меньше. Также хозяйства края наращивают темпы сеяния кормовых – однолетних и многолетних трав, кукурузы. Сейчас сельхозтоваропроизводители заняты севом сои и посадкой картофеля.

Так, предприятия Вяземского района, занимающиеся растениеводством, а это четыре сельскохозяйственные организации и 25 крестьянских (фермерских) хозяйств, уже посеяли 2041 га сои из запланированных в муниципалитете 9460 га.

Как рассказали в администрации района, впервые в крае здесь применена технология «точного земледелия». При этом способе сельскохозяйственная техника оснащается устройствами точного позиционирования и программным обеспечением, с помощью которого в кабине трактора на мониторе обозначается траектория движения и захват обрабатываемой территории при проведении полевых работ.

Фермерское хозяйство Дмитрия Горюнова, где и была использована данная технология, выращивает сельхозкультуры на площади 900 га, в том числе 160 га заняты пшеницей, 170 га – овсом, 120 га – кукурузой и 450 га – соей. Выращиванием кукурузы гибридных сортов на зерно фермер начал заниматься более шести лет назад, одним из первых в крае.

За последние годы Дмитрий Горюнов существенно обновил парк сельхозтехники. В активах хозяйства зерносушильная установка ЮМИС – 30, предназначенная для сушки зерновых культур различного типа. Для более точной обработки сельскохозяйственных культур средствами защиты растений приобретен самоходный опрыскиватель «Туман».

Соблюдение технологий возделывания культуры и наличие высокопроизводительной сельскохозяйственной техники и оборудования позволяют хозяйству ежегодно получать стабильно высокие урожаи кукурузы – более 70 ц/га.

Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства и продовольствия, по предварительной оценке, в этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур в крае составит 62,0 тыс. га или 111,9 % к уровню 2021 года, в том числе зерновые – 10,5 тыс. га, соя – 35 тыс. га, картофель – 6,9 тыс. га, овощебахчевые культуры – 2,6 тыс. га, кормовые культуры – 7 тыс. га.