Развитие массового спорта в регионе обсудили сегодня на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края в условиях санкций под председательством губернатора Михаила Дегтярева.

Михаил Дегтярев напомнил: здоровье и благополучие людей – одна из национальных целей, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.

— Ключевая составляющая здорового образа жизни – массовость занятий спортом и физкультурой. Для всех регионов установлен показатель эффективности – доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Сейчас мы на уровне немногим менее 50 процентов. А это – свыше 570 тысяч жителей края. Однако к 2024 году нам необходимо прирасти почти до 60 процентов. Поэтому важно, чтобы у наших граждан была возможность заниматься спортом! Причем недалеко от дома. Ведь основная идея массового спорта – это «спорт для всех»! Вне зависимости от пола и возраста. Для здоровья и для отдыха, — подчеркнул губернатор.

В связи с чем запущен федеральный проект «Я выбираю спорт», в рамках которого в микрорайонах края появятся современные, оборудованные спортплощадки, доступные для каждого. В 2022 году региону выделено 40 млн рублей на обустройство двух «умных» площадок. А в следующем планируется создание еще двух таких пространств общей стоимостью 80 млн рублей.

— Отдельно остановлюсь на программе по благоустройству дворов. Прошу органы местного самоуправления при организации работ обратить внимание на установку не только малых архитектурных форм, но и спортоборудования. Лишним турник не будет! – заявил Михаил Дегтярев.

В целом, в регионе на увеличение доли граждан, регулярно занимающихся спортом и физической культурой, направлено строительство спортобъектов и реализации проектов различного уровня. Среди наиболее масштабных – инициативы, приуроченные к празднованию 90-летия со дня основания Всесоюзного комплекса ГТО: «Рекорд ГТО», «Инструктор ГТО». Также были успешно проведены массовые спортивные мероприятия: «Лыжня России», «Кросс нации», фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» и т.п.

Что же касается краевых инициатив, то в этом году уже стартовали проекты «Дворовый тренер», «Плаванье для всех». На выходе и «Спорт для всех» — проведение соревнований по популярным видам спорта на школьных стадионах и дворовых спортплощадках.

— Главная задача новых проектов региона в области спорта – обеспечить наших людей большими возможностями для активного досуга. В том числе жителей отдаленных населенных пунктов. Поэтому главам всех районов нужно активно включиться в этот процесс, — поручил Михаил Дегтярев.

Кроме этого, как доложил министр спорта края Дмитрий Чикунов, в целях популяризации принципов ЗОЖ с 2023 года активные пользователи физкультурно-оздоровительных услуг смогут получать социальный налоговый вычет. В Хабаровском крае 47 профильных организаций уже включены в специальный перечень, который размещен на сайте регионального минспорта.

С января следующего года вступает в силу и федеральный закон о гармонизации законодательств в сферах образования, физкультуры и спорта. Объединение стандартов спортивной подготовки и программ допобразования послужит еще одним стимулом для приобщения детей и молодежи к здоровому и активному образу жизни.