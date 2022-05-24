В минувшие выходные в Хабаровском крае прошли два крупных спортивных мероприятия. В субботу регион присоединился к всероссийским массовым соревнованиям по ориентированию «Российский Азимут». Несмотря на проливной дождь на старт дистанции вышло около 400 любителей этого вида спорта.

В воскресенье любителям здорового образа жизни с погодой повезло больше. 22 мая в Хабаровске состоялся главный полумарафон России с синхронным стартом – Забег.РФ. Его участниками в краевом центре стали 950 человек – рекордное число для региона. Всего же в 85 городах страны одновременно вышли на старт 150 тысяч спортсменов.

— Хабаровский край по праву считается спортивной столицей востока России. Проведение соревнований всероссийского и международного уровней помогает привлечь новых людей к здоровому образу жизни. Сейчас, в постэпидемиологическое время, это особенно важно, — отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Напомним, что проведение крупных всероссийских соревнований проходит в рамках проекта «Спортивная столица на Востоке России» флагманской инициативы «Край притяжения. Туризм в удовольствие» стратегии развития региона, утвержденной губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Кроме того, в мае любителей спорта ждет ещё три важных события. На этой неделе, с 24 по 28 мая в универсальном краевом спортивном комплексе пройдут поединки международного турнира по боксу памяти Героя Советского союза Константина Короткова. Участниками соревнований станут около ста спортсменов из России, Монголии, Сирии, Узбекистана, Белоруссии, Китая и КНДР. Вход для зрителей будет бесплатным. Начало предварительных поединков в 16 часов у мужчин и в 12 у женщин. Финалы среди мужчин пройдут 28 мая в 18 часов.

В среду, 25 мая, в 19:30 футболисты «СКА-Хабаровска» проведут первый матч за право выступать в следующем сезоне в Российской Премьер-лиге. Соперником дальневосточников станут подмосковные «Химки», возглавляемые экс-тренером армейцев Сергеем Юраном.

Также 31 мая в УКСК стартует Всероссийский турнир по спортивной борьбе, в котором примут участие около 300 спортсменов из более чем 20 субъектов РФ. Соревнования пройдут в течение двух дней. Финальные поединки за призовые места во всех возрастных и весовых категориях, а также церемония награждения победителей и призеров начнутся 1 июня в 16 часов.