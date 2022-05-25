Реализация флагманского проекта «Дом дальневосточника» стала главной темой выездного совещания краевого правительства, которое провел губернатор Михаил Дегтярев вблизи села Мичуринское Хабаровского района. Здесь определена одна из площадок для будущей комплексной застройки индивидуального типового жилья.

— Спрос на жилье в регионе продолжает расти. Только за 2021 год мы ввели более 330 тысяч квадратных метров жилья. Это максимум за четыре года. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу – выйти к 2025 году на показатель в 1 миллион «квадратов» ежегодно – и мы должны ее выполнить, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

При этом сегодня доля индивидуального жилищного строительства в Хабаровском крае превышает 45 процентов от всего объема. Прежде всего за счет более привлекательной цены по сравнению с многоквартирными домами. Как отметил глава региона, это рынок с огромным потенциалом.

— Флагманский проект «Дом дальневосточника» призван существенно сократить сроки строительства и снизить конечную стоимость, сделав ее доступной для семей региона. Как мы знаем, не последнюю роль в этом процессе играет цена земельного участка, имеющиеся подключения к сетям и инфраструктуре, стройматериалы. Решить последний вопрос способны наши лесные ресурсы, которые располагают к развитию деревянного домостроения, — отметил губернатор.

Для заявленной инициативы экологически чистые лесоматериалы местных производителей являются основным конструктивным решением.

Еще одно преимущество – наличие разработанных типовых проектов, из которых будущие домостроители смогут выбрать наиболее подходящий. Варианты разной площади – от 74 до 124 кв.м. — будут представлены на официальном сайте «Дома дальневосточника». Возможности ресурса позволят рассчитать и конечную стоимость дома с учетом или без земельного участка, наличия коммуникаций, типа проекта и «внутренних» решений: фундамента, перекрытий, материала стен и т.п.

Один из модулей сайта будет посвящен различным ипотечным продуктам, в том числе и льготным кредитам, с учетом финансовых возможностей семьи. Он также подробно расскажет о выплатах, направленных на улучшение жилищных условий, которые действуют в крае, и способах их получения.

По итогам совещания глава региона озвучил ряд поручений на ближайший месяц, направленных на ускорение процесса реализации флагманской инициативы. Среди них – запуск официального сайта «Дом дальневосточника», разработка предложений по мерам финансовой господдержки, подготовка перечня перспективных земельных участков и их обеспечение инженерной инфраструктурой.