Более 650 музыкантов из России и Беларуси выступят в ОДОРА, Музыкальном театре, дворце «Русь», Городском дворце культуры, на площадях Славы и Комсомольской в рамках фестиваля «Амурские волны».

— Фестиваль развивается с каждым годом. Оркестры готовят новые программы, а билеты спрашивают заранее. Радует, что наши выступления подталкивают молодежь поступать на музыкальные специальности, — прокомментировал генерал-майор, главный военный дирижер Вооруженных Сил РФ – Заслуженный артист России Тимофей Маякин.

Среди 12 коллективов в этом году четыре впервые стали частью «Амурских волн». В их числе — образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь.

— Давно хотелось посетить Дальний Восток и в особенности Хабаровский край. Наши ожидания оправдались, нас очень горячо встретила публика, – отметил художественный руководитель – главный дирижер оркестра полковник Максим Кочетков.

В этом году в фестивале принимают участие и детские оркестры: из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Они представят публике дефиле, традиционные и патриотические произведения, в том числе «Пусть всегда будет солнце» и «Детство».

— Фестиваль востребован не только в России, но и в мире. Так, в прошлом году «Амурские волны» посмотрели более 50 тысяч зрителей, в том числе в интернете. И в этом году мы организуем несколько онлайн-трансляций: в сообществе «Амурских волн» ВКонтакте, а 27 мая на портале и в эфире телеканала «Губерния», — сообщил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте amurwaves.ru. Там же и на Яндекс. Афиша, Kassir.ru приобрести билеты. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут купить их по программе «Пушкинская карта».