За вклад в развитие малого и среднего предпринимательства благодарственными письмами губернатора Хабаровского края и министерства экономического развития края сегодня были награждены наиболее активные представители предпринимательского сообщества и общественных объединений. По случаю Дня российского предпринимательства в правительстве региона прошел торжественный прием. Он собрал 21 представителя бизнеса. Приглашенных поздравила первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова.

15 лет назад Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ, который ввел этот праздник в жизнь страны. Однако история российского предпринимательства намного старше своего праздника.

— Позволю себе привести слова Президента страны, сказанные в 2012 году на встрече с деловыми объединениями: «В России предпринимательство имеет глубокие корни. Всегда купечество пользовалось уважением в стране. И слово купеческое ценилось дороже золота и формальной бумажки». На всех этапах российской истории предпринимательство вместе с государством с достоинством проходило через все испытания. И реалии сегодняшнего дня наглядно подтверждают истинность этих слов, — подчеркнула Мария Авилова.

Сегодня в крае работает более 50 тысяч предпринимателей, которые формируют свыше 30% доходной части бюджета. Практически треть экономически активного населения занята в этой сфере.

— Нет такой сферы, где не были бы представлены предприниматели – вы честно трудитесь и в сфере производства, и в сфере услуг, общественного питания, индустрии гостеприимства. На достойном уровне оказываются услуги в социальной сфере: в образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Огромная вам благодарность и уважение за ваш труд, стойкость и желание менять наш край к лучшему. Правительство Хабаровского края вместе с вами отрабатывает программы развития и готово помочь во всех вопросах. В конструктивных спорах рождаются предложения по мерам поддержки бизнеса. В декабре 2021 года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил перед регионом стратегическую программу, где одним из приоритетов является поддержка малого и среднего предпринимательства. И сегодня вместе с вами мы выстраиваем этот новый подход к развитию Хабаровского края, — сказала Мария Авилова.

После приема для предпринимателей прошла деловая игра «Бизнес или работа?». Обучающий флешмоб подготовил центр «Мой бизнес». Его участникам рассказали, как создать инструменты для сохранения финансовой стабильности бизнеса и о методах составления простой, доступной, легко читаемой финмодели. Спикером выступила финансовый аналитик Честнейшина Надежда.

Отметим, что обучающие мероприятия в крае проводятся не только для состоявшихся бизнесменов, но и для тех, кто только начинает свой путь на этом поприще. К примеру, в регионе был запущен специальный проект для молодежи «Бизнес-DAY». Он представляет собой серию образовательных встреч молодых предпринимателей и владельцев бизнеса в неформальной обстановке.

Одна из таких встреч прошла в краевой столице как раз накануне Дня российского предпринимательства. Она объединила около 50 молодых хабаровчан, делающих первые шаги в бизнесе. Своим опытом с ними поделились генеральный директор популярного в Хабаровске кафе и руководитель школы вокала. Стать участником проекта и узнать расписание встреч можно в Молодежном проектном офисе «Краевого центра молодежных инициатив».