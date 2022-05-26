Глава региона Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с первым проректором учреждения высшего образования «Университет Иннополис» Республики Татарстан Искандером Бариевым, который открыл в Хабаровске хаб – официальное представительство вуза – на Дальнем Востоке.

Вуз специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области IT и робототехники и является исполнителем ряда мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика». Поэтому в повестку совещания вошли вопросы дальнейшего взаимодействия правительства Хабаровского края и университета при исполнении национальных задач.

Михаил Дегтярев пояснил, что сегодня региональные власти работают над максимальной диверсификацией экономики, которая требует современных специалистов, особенно в области IT.

— Внедрение информационных технологий – одно из наших приоритетных направлений. Как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин: «Без цифровой экономики страна не сможет перейти к следующему технологическому укладу, а без такого перехода у российской экономики нет будущего». Это основа для новых моделей бизнеса, торговли, промышленности, логистики. Поэтому в крае мы активно продвигаем цифровизацию, — подчеркнул губернатор.

Но очевидно, что современные технологические и экономические условия требуют повсеместной цифровой грамотности. Как пояснил глава региона, один из путей решения – подготовка для профильных организаций высококлассных IT-кадров за счет краевого бюджета. Сегодня территории требуется свыше 870 таких специалистов, в то время как ежегодно учебные заведения выпускают не больше 300 дипломированных айтишников.

Как раз работа по развитию профессиональной ориентации может стать ключевым направлением в сотрудничестве краевого правительства и Иннополиса, уверен его первый проректор.

— В ближайшее время планируется запустить федеральный профориентационный проект «Программирование в школах». Программа – тот самый скачок, который позволит привлекать в отрасль не только старшеклассников. И мы будем готовы помочь краю в реализации этой инициативы, — заявил Искандер Бариев.

Вместе с тем, стороны отметили, что IT-обучение необходимо и самим педагогам. Уже сейчас субъект совместно с университетом подключает местные образовательные учреждения к цифровым сервисам и предоставляет возможность педсоставу повышать квалификацию по имеющимся программам. Развить данное направление можно и за счет Опорного образовательного центр вуза.

Отдельного внимания требует включение в программу «Приоритет-2030». По данным руководителя Иннополиса, для 10 дальневосточных вузов в этом году появится возможность войти группу университетов-лидеров, которые способны внести существенный вклад в достижение национальных целей развития России. Среди них могут оказаться и высшие учебные заведения региона. Представительство Иннополиса в ДФО выразило готовность помочь в разработке заявок.

В завершении встречи губернатор выразил уверенность: эффективное и взаимовыгодное сотрудничество Хабаровского края и татарского университета будет продолжено в новых форматах. Тем самым будет ускорен процесс цифровой трансформации региона.