Теплоход «Здоровье» отправился в юбилейный десятый рейс в труднодоступные и удаленные районы. Он оснащен современным ультразвуковыми и рентгенологическими аппаратами, клинической лабораторией. В этом году бригада медиков посетит Ульчский, Комсомольский, имени Полины Осипенко, Амурский районы Хабаровского края.

За десятилетний юбилей состав бригады менялся с учетом потребностей жителей, на борту теплохода находятся совершенно разные специалисты: терапевт, кардиолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, невролог, хирург, педиатр, оториноларинголог, ревматолог, аллерголог-иммунолог, психиатр-нарколог, фтизиатр, уролог, эндокринолог, рентгенолог и другие.

— Подготовка к сезону начинается задолго до даты отправления. В начале составляются списки пациентов, самое пристальное внимание уделяется жителям с хроническими заболеваниями, которым необходима в первую очередь консультация, динамическое наблюдение и контроль лечения. На теплоходе «Здоровье» можно пройти общеклиническое исследование, сдать на анализ кровь, сделать флюорографию и ЭКГ. По назначению специалистов теплохода граждане смогут пройти УЗИ различных органов, а по показаниям — рентгенографию. В случае выявления сложной патологии, человек будет направлен на дополнительное обследование в лечебные учреждения Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Ежегодно на госпитализацию направляются более 20 человек с различными патологиями. Все без исключения жители отдаленных районов очень ждут нашего приезда — в течение года отправляют письма с благодарностью за проведенную работу, — рассказала главный врач КГБУЗ «Территориальный консультативно-диагностический центр» Ольга Панкова.

Кроме того, мобильные бригады проводят осмотры на дому инвалидов, ветеранов ВОВ, тяжелобольных и возрастных маломобильных пациентов. На теплоходе работает нарколог.

На своем пути теплоход «Здоровье» ежегодно посещает 32 населенных пункта, а врачи проводят осмотр более 4 тысяч маленьких и взрослых жителей. Среди наиболее часто выявляемых заболеваний — артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, часто приходят люди с ожирением, сахарным диабетом, заболеванием щитовидной железы. Кроме того, специалистами ежегодно выявляется до около 10 онкологических заболеваний. При необходимости врачи используют санавиацию.

В краевом минздраве отмечают, что своевременное проведение профилактических осмотров позволяет не допустить развития серьезных заболеваний, а также улучшить качество жизни населения региона.