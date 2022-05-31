В горных реках Хабаровского края после дождей может подняться уровень воды. Об этом предупредили в Хабаровском гидрометцентре. В зоне риска окажутся Амгунь в районе имени Полины Осипенко, Тумнин в Ванинском районе, а также Бурея, протекающая в Верхнебуреинском районе. Отметки воды в них повысятся до черты неблагоприятных явлений.

— По прогнозу, на Амгуне к 1 июня у села имени Полины Осипенко ожидается подъем воды до 850-900 см, что соответствует уровню неблагоприятных явлений. При таких цифрах возникает вероятность подтопления приусадебных участков, огородов, линий связи, автодорог. Местная администрация и население близлежащих поселков о прогнозе проинформированы. Также сохраняются риски подтоплений в поймах рек Бурея и Тумнин. За изменением гидрологической обстановки совместно с ГУ МЧС по региону установлено постоянное наблюдение, — сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время ситуация с паводками в Хабаровском крае все еще нестабильная. После дождей затоплены поймы Амура на участке с. Богородское — с. Тахта, Буреи, Хора, Тунгуски, Кура, Амгуни, Нимелена, Тумнина, Тугура и Маи на глубину 0,1-1,9 м. После весеннего паводка сохраняются подтопления в селе Гурское Комсомольского района, где в воде еще стоят 4 приусадебных участка и один отрезок автодороги. На Амуре у Хабаровска вода падает – в среднем на 10-15 см за сутки.

Спасатели напоминают, что при угрозе паводка жителям необходимо принять меры личной безопасности. Для этого важно внимательно следить за официальными сообщениями своих администраций. Обычно, если риск усиливается, власти проводят подомовой обход, предупреждая об опасности.

В случаях, если угроза уже неотвратима, то нужно взять документы, личные вещи, одежду, двухсуточный запас продуктов, предметы первой необходимости и приготовиться к эвакуации. О любых нештатных ситуациях специалисты рекомендуют сообщать на единый номер вызова оперативных служб «112» либо «101».