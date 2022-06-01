В войсках Восточного военного округа в летнем периоде обучения пройдет несколько сотен тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений, различного уровня, а также ряд тактико-специальных учений по развертыванию систем управления войсками, материально-техническому и медицинскому обеспечению.

С военнослужащими спланировано провести более 12 тысяч практических занятий по огневой подготовке с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения боевых машин. Более 9 тысяч практических занятий по вождению военной и специальной техники.

Стоит отметить, что основные усилия в боевой подготовке подразделений будут направлены на применение новых подходов к ведению боевых действий, соответствующих реалиям современного высокоманевренного боя.

Большая часть учений и тренировок пройдет в двустороннем формате.

Кроме того, военнослужащие будут совершенствовать свои навыки в выполнении задач по развертыванию и оперативному перемещению мобильных пунктов управления, тыловому и техническому обеспечению войск.

Особенностью боевой подготовки в новом периоде обучения станет совершенствование методов противодействия беспилотным летательным аппаратам вероятного «противника», внедрение «сирийского» опыта и опыта полученного в ходе специальной военной операции, при проведении учений и управлении подразделениями.

В ходе мероприятий боевой подготовки спланировано увеличить интенсивность применения беспилотной летательной авиации.

В новом периоде обучения с подразделениями сухопутных войск спланировано провести российско-монгольское и российско-лаосское международные учения. Летний период обучения в ВВО стартовал 1 июня текущего года.