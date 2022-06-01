В Хабаровском крае появились новые направления для использования краевого материнского капиталам. Средства теперь можно направить на образование родителей ребенка, а также на подключение индивидуального жилья к техническим сетям: газо-, электро-, тепло- и водоснабжения. Нововведения, закрепленные в отдельном законе, утвердил губернатор региона Михаил Дегтярев.

— Подключение к сетям позволит обеспечить индивидуальные жилые дома, с которых проживают семьи с тремя и более детьми, инженерными коммуникациями. В случаях, если соответствующие работы будут проведены гражданами за счет собственных средств не ранее 1 января текущего года, им предоставляется право получить компенсацию понесенных затрат. Что касается образования, то теперь благодаря новшеству родители детей на средства маткапитала смогут, к примеру, овладеть новой специальностью. Оплатить учебу можно будет в образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по образовательным программам, — рассказал министр социальной защиты края Александр Дорофеев.

Напомним, что практика выплаты краевого материнского капитала появилась в Хабаровском крае с 2011 года. Поддержка, призванная помочь семье, предоставляется при рождении третьего или последующего ребенка. Сейчас размер этой выплаты на детей, родившихся до 31 декабря 2018 года, составляет 225 838 рублей, а на малышей, появившихся на свет после 1 января 2019 года, — 282 297 рублей. В этому году по инициативе главы региона суммы были уже дважды проиндексированы – на 8,4%.

В старой редакции использовать средства маткапитала можно было только для улучшение жилищных условий, предполагающего покупку квартиры или строительство жилья, для погашения ипотечных кредитов, для газификации жилых помещений, образования детей, оплаты лечения как детей, так и родителей.

— У меня пять детей, и краевой материнский капитал я получила на троих. Первые две выплаты я направила на приобретение жилья, третью — хотела оставить на ипотеку. Мы проживаем в своем доме, вода у нас привозная. Когда мне сообщили, что теперь за счет капитала можно будет подвезти воду к дому, меня это очень обрадовало. Для нашей большой семьи это будет очень удобно, — рассказала многодетная мама из Хабаровска Мария Иванова.

Всего с 2011 года в Хабаровском крае участниками программы регионального маткапитала уже стали свыше 36 тысяч семей. Более половины из них к настоящему моменту распорядились средствами. Сумма использованных выплат составила примерно 3,3 млрд рублей. В этом году краевой маткапита предоставлен 1073 семьям, из которых

918 направили средства на решение своих проблем.