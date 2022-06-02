Выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства, организаторами которой выступают Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации и правительство Хабаровского края, состоится 3-4 июня в Хабаровске на территории парковой зоны стадиона имени Ленина.

В экспозиции будет представлена спецтехника и транспортные средства, стоящие на вооружении Росгвардии, в том числе патрульные автомобили Лада Гранта, УАЗ Патриот, ЛУИДОР, командно-штабные автомобили связи. Впервые будет представлена взрывотехническая лаборатория АРАКС на базе «Пежо Тревел». Специалисты подразделений расскажут посетителям о современных образцах стрелкового вооружения, средствах связи, авиационном, инженерном и водолазном имуществе, в том числе подводном металлоискателе и управляемом аппарате СИАМУР.

Участники смогут посоревноваться в меткости из автомата Калашникова и пистолета Макарова в двух интерактивных тирах.

На территории будет работать пункт отбора кандидатов на контрактную службу в войска национальной гвардии России и высшие военные учебные заведения Росгвардии. Предприятия промышленности Хабаровского края покажут образцы новой продукции, а вневедомственная охрана Росгвардии представит тематическую экспозицию с предложениями по оказанию охранных услуг.

Перед участниками выступят музыканты военного оркестра, ансамбль песни и пляски «Амур» Восточного округа ВНГ РФ и творческие коллективы Хабаровского края. Гости выставки смогут попробовать солдатскую кашу и чай, приготовленные в полевой кухне.

Выставка будет проходить 3 июня с 10:00 до 20:00 и 4 июня с 10:00 до 16:00.