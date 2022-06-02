Выставка передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства, организаторами которой выступают Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации и правительство Хабаровского края, состоится 3-4 июня в Хабаровске на территории парковой зоны стадиона имени Ленина.
В экспозиции будет представлена спецтехника и транспортные средства, стоящие на вооружении Росгвардии, в том числе патрульные автомобили Лада Гранта, УАЗ Патриот, ЛУИДОР, командно-штабные автомобили связи. Впервые будет представлена взрывотехническая лаборатория АРАКС на базе «Пежо Тревел». Специалисты подразделений расскажут посетителям о современных образцах стрелкового вооружения, средствах связи, авиационном, инженерном и водолазном имуществе, в том числе подводном металлоискателе и управляемом аппарате СИАМУР.
Участники смогут посоревноваться в меткости из автомата Калашникова и пистолета Макарова в двух интерактивных тирах.
На территории будет работать пункт отбора кандидатов на контрактную службу в войска национальной гвардии России и высшие военные учебные заведения Росгвардии. Предприятия промышленности Хабаровского края покажут образцы новой продукции, а вневедомственная охрана Росгвардии представит тематическую экспозицию с предложениями по оказанию охранных услуг.
Перед участниками выступят музыканты военного оркестра, ансамбль песни и пляски «Амур» Восточного округа ВНГ РФ и творческие коллективы Хабаровского края. Гости выставки смогут попробовать солдатскую кашу и чай, приготовленные в полевой кухне.
Выставка будет проходить 3 июня с 10:00 до 20:00 и 4 июня с 10:00 до 16:00.
Эта запись была опубликована 02.06.2022в 12:19. В рубриках: Общество.
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