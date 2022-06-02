Организацию проведения единого государственного экзамена по математике профильного уровня оценил глава региона Михаил Дегтярев. В Хабаровске одной из площадок итоговой аттестации стала экономическая гимназия, которая в этот день приняла 101 школьника.

Губернатор решил поддержать одиннадцатиклассников перед началом госэкзамена.

— Сегодня у вас ответственный день – сдача профильного единого государственного экзамена по математике. Радует, что почти половина всех выпускников в этом году выбрали этот предмет как основу будущих профессий. Ведь как говорил наш великий учёный Михаил Васильевич Ломоносов: «Математика – ум в порядок приводит». Вы молоды, умны и энергичны. Перед вами открыты все дороги, по плечу любые задачи! И пусть так будет всегда, — пожелал ребятам Михаил Дегтярев.

Губернатор также отметил, что успешная сдача ЕГЭ – залог не менее успешной карьеры, которую можно построить в Хабаровском крае. Сегодня в регионе созданы все условия, чтобы стать настоящими профессионалами и внести свой вклад в развитие своей территории. В поддержку этих слов главы региона многие будущие абитуриенты поделились, что планируют поступать в вузы Дальнего Востока, а после завершения учебы обязательно вернуться.

Пока школьники занимали свои места и настраивались на длительную работу, Михаил Дегтярёв осмотрел сам штаб пункта проведения единого госэкзамена, его техническое оснащение и безопасность получения и передачи информации. Параллельно оценил подготовку самих специалистов, участвующих в организации итоговой аттестации.

О результатах сданного ЕГЭ по математике профильного уровня выпускники края смогут узнать 20 июня.