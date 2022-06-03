31 мая 2022 года был зафиксирован факт неучтенного потребления электроэнергии со стороны одной из строительных компаний. Проверку осуществляли специалисты служб безопасности ПАО «Сахалинэнерго» и филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».
Во время обследования территории строительной компании энергетики обнаружили незаконно подключенную к электросетям трансформаторную подстанцию мощностью 1250 кВА. От неё были запитаны два 40-футовых контейнера, в которых размещалась майнинговая ферма. Электрическое оборудование для обеспечения функционирования криптовалютных платформ (майнинга) работало без приборов учета и заключения договоров энергоснабжения. Безучетная нагрузка на момент проверки составила 240 кВт.
По данному факту составлен акт безучетного электропотребления, в ОВД направлено заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Ущерб от незаконного потребления электроэнергии оценен в размере 3 млн рублей.
Энергетики обращают внимание потребителей: добыча криптовалюты нелегальными майнерами наносят ущерб не только энергетикам, но и добросовестным гражданам. Для майнинга необходимы очень большие мощности вычислительной техники, которые требуют круглосуточной подачи электроэнергии. В результате нелегитимной деятельности майнеров в электросетях падает напряжение, создается угроза замыканий, а значит, и аварийных отключений, у жителей СНТ нередко увеличивается потребление энергоресурса и, следовательно, плата за него.
Эта запись была опубликована 03.06.2022в 09:30. В рубриках: Общество.
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