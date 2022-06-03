В июне 2021 года Президент России утвердил закон о бесплатной газификации частных домов в населенных пунктах, где уже есть внутрипоселковые сети. Теперь трубу до границы земельного участка прокладывают за счет государства. Но за подведение газа непосредственно в дом жильцы платят самостоятельно. Однако теперь часть жителей из социальных категорий смогут компенсировать эти расходы в сумме до 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление в Хабаровском крае подписал губернатор Михаил Дегтярев.

— Разовую выплату за подключение к газовым сетям без учета доходов смогут получить инвалиды либо участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками. Также на льготу имеют право лица, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» либо лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Компенсацию им будут выплачивать из краевого бюджета, — рассказал министр социальной защиты края Александр Дорофеев.

Кроме того, как отметил министр, получить выплату смогут отдельные категории малоимущих граждан, в том числе одиноко проживающие граждане, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, несовершеннолетних детей, а также неработающие граждане пожилого возраста, получающие пенсию по старости либо за выслугу лет. Но для них в учет будет приниматься доход. Он не должен превышать прожиточного минимума для каждой категории. С 1 июня размер прожиточного минимума был увеличен на 10% и теперь составляет 20228 рублей для трудоспособного населения, 15960 рублей для пенсионеров и 20445 рублей для детей.

Компенсация будет предоставляться в случаях проведения работ по программе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2018 – 2022 годы». Возместить получится фактически понесенные расходы, но не более предела в 100 тысяч рублей. В работы можно будет включить в том числе и установку внутридомового газового оборудования.

Заявление о назначении компенсации подается в центр социальной поддержки по месту жительства, МФЦ, через порталы Госуслуг или Услуги27. Всего в краевом бюджете на выплату компенсаций предусмотрено 58 млн рублей.