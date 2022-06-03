Ванинский район получит на переоснащение учреждений здравоохранения 99,6 млн рублей. Средства выделят в рамках дальневосточной «Единой субсидии». На них для Ванинской центральной районной больницы и местных ФАПов будут приобретены медицинское оборудование и пять машин скорой помощи.

Напомним, «Единая субсидия» – это механизм, предложенный Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, который позволяет выделять финансирование регионам на поддержку социальной инфраструктуры. Благодаря этому механизму в Хабаровском крае уже ремонтируют дворы в Комсомольске-на-Амуре и других районах, а всего в этом году под строительство различных социальных объектов региону предоставить около 4 млрд рублей.

Модернизация здравоохранения в Ванинском районе продолжится также и за счет крупных компаний, работающих на этой территории. Об этом с инвесторами договорился губернатор края Михаил Дегтярев. Инициативу поддержали такие предприятия, как: «Дальтрансуголь», «ВаниноТрансУголь», «Трансбункер-Ванино».

— Сейчас в утвержденном перечне для Ванинской районной больницы 21 наименование самого востребованного оборудования: от сушильного шкафа до лапароскопической стойки с видеосистемой. Стойка, к слову, — самая дорогостоящая и ожидаемая новинка, стоимостью 14 млн рублей. По 6 млн рублей стоят литотриптер – установка для ударно-волновой хирургии и рабочее место лора, чуть менее 6 млн рублей рабочее место офтальмолога, а еще в перечне аппарат ингаляционный для анестезии, электрохирургические аппараты и ножи, стерилизаторы, пневматические бормашины, гастрофиброскоп, анализатор крови и многое другое, что необходимо для предоставления медицинской помощи на современном уровне, — рассказали в министерстве экономического развития края.

Ванинская центральная районная больница – крупнейшая в районе, обслуживает около 24 тысяч жителей района. Это почти 75% населения всей территории. В больнице есть терапия, экстренная, паллиативная, гериатрическая помощь. Оборудования нового поколения знаменует не просто замену устаревшей техники, но также позволит открывать новые направления оказания медпомощи.

— Лапароскопическая стойка позволит хирургам проводить эндоскопические операции, двигаясь в ногу со временем: не большие, долго заживающие разрезы, а маленькие, аккуратные проколы, через которые вводится микрохирургическое оборудование. Как идет операция, в мельчайших деталях покажет видеосистема. Очень помогут в операционных электрохирургические аппараты. Вместо рутинной процедуры зашивания кровеносных сосудов одно касание – и сосуды надежно запечатаны. Меньше времени уходит на одну операцию, меньше устает хирург. Переоснащение кабинетов офтальмолога и лора означает качественный скачок в диагностике и большее число обслуженных пациентов, — рассказал главный врач Ванинской ЦРБ Андрей Максаков.

Куда отправятся новые скорые, среди которых привычные машины и реанимобили, решит экспертная комиссия, которую возглавит Андрей Максаков. Хотя скорыми район обеспечен, состояние автопарка в некоторых отдаленных поселениях Кенадское, Тумнин, Тулучи требует замены. Там, очевидно, и будут работать новые автомобили.

— В настоящее время завершается оформление планов реализации мероприятий в рамках «Единой субсидии». В июле Ванинская районная больница начнет закупку оборудования. Финальный срок поставки – декабрь 2022 года, — отметили в министерстве экономического развития края.

Решение о финансировании мероприятий по «Единой субсидии» принимается президиумом Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, который возглавляет вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

СПРАВОЧНО

Ранее по линии «Единой субсидии» для Ванинского района и Советско-Гаванского районов на 2020-2021 годы было направлено более 552 млн рублей. На эти средства приобретено оборудование для реализации программ дополнительного образования на базе школы № 4 поселка Ванино, модернизирована материально-техническая база Советско-Гаванского промышленно-технологического техникума, Ванинского межотраслевого колледжа. Приобретено высокотехнологичное оборудование для КГБУЗ «Ванинская центральная районная больница» и КГБУЗ «Советско-Гаванская районная больница». Реконструирована система водоснабжения поселков Ванино и Токи Ванинского района. В текущем году продолжается реконструкция стадиона в Ванино и благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов».