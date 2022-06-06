Большая универсальная мастерская, в просторечии просто БУМ, расположилась в территориальных владениях бывшей, ныне по профилю не действующей хабаровской кондитерской фабрики «Спутник» и, стала действительно настоящим спутником некогда популярного для краевых жителей и не только, сладкого заведения.

Там, где когда-то гудели большие холодильники для хранения скоро портящих ингредиентов и готовой продукции, в этом достаточно большом помещении с находящейся в шаговой доступности рампы сегодня безостановочно работает столярно-станочное подразделение, именуемое как цех рекламно-производственной компании «БУМ», по количеству сотрудников немного не дотягивающей до полтинника.

В БУМе делают всё: от детских игрушек до рекламных щитов.

Конкретно, здесь в столярке, на троих специалистов цеховиков почти два десятка различных станков и электроинструментов для выполнения работ, только вдумайтесь, по тридцати профессиям. Настоящий профессионалитет!

Взять хотя бы большой фрезерный станок два на три метра с числовым программным управлением, где фрезеровщик со стажем может исполнить любое изделие или деталь за деньги заказчика.

А станки, их четыре, с числовым программным управлением по лазерной резке! Из перечня по наименованию выполненных работ номенклатурную сотню уж точно перевалит с лихвой.

Среди заказчиков такие популярные в Хабаровске бренды как Сбербанк, зоосад имени Сысоева, и, бесчисленное множество магазинов, различных офисов, детских садов и школ, а также есть постоянные индивидуальные заказчики, в том числе и пенсионеры, коим полагается небольшая скидка.

В День воинской славы России, ознаменовавшей победу Александра Невского на Чудском озере над ненавистным тевтонским орденом, цех приступил и к первичному выпуску изделий из древесины на токарном станке российской фирмы «Кратон», что в переводе с греческого языка дословно означает «власть», «сила».

Фишка дня шахматы из кедра экологически чистые, по индивидуальным нигде не повторяющимся чертежам, и, никакого тебе противного и вредного для здоровья, как в магазине, лака, всё обработано только натуральными маслами и воском с особым колоритным блеском. Для детей польза не только в умственном развитии, но и профилактике аллергии, заболеваний верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Отравиться, шансов просто нет!

Шедевром, по классификации, к турнирным шахматам стала, похожая на осетинский пирог также экологически чистая эксклюзивная шахматная доска из дуба, на ножках, по лёгкому нажатию выдвижными лоточками для хранения фигур и пешек, где каждому персонажу этой древней игры отведено своё персональное место. Фишер был бы доволен!

И сделали это поле для шахматных баталий, настоящее произведение искусства, фрезеровщик, лазерщик и токарь под неусыпным руководством наставника.

На перспективу БУМ предлагает изготовление токарных изделий, ранее в народных ремёслах имевших большой вес, своего рода возрождение исторических ценностей России.

Есть возможность сделать заказ на игру народную «Городки», например для детей дошкольного старшего возраста, как для семейного отдыха на даче, во дворе, да и для детского сада прямо в яблочко. Особую популярность игра имела во времена Советского Союза, развивала глазомер, дальномер, точность, внимательность, выдержку и другие полезные для детского организма качества. Чемпионат СССР среди взрослых по городкам проводили!

Популярными у детей дошкольного возраста и, особенно в начальной школе стали раскраски на фанере различных изображений от зверушек и рыбок до танков и самолётов. Можно даже создать свой мини театр по мотивам китайского гороскопа!

Таким же образом можно проводить занятия с детьми, например, раскрашивая в технике народных промыслов «Хохлома» или «Гжель» для подарка своими руками родным, близким и друзьям изготовленные на токарном станке из сосны и ели скалки, толкушки, обереги, подсвечники, пасхальные яйца, шкатулки цилиндрической формы и другие уже по чертежу заказчика изделия. Если закажете кухонный набор с полочками, небольшими шкатулочками для специй, скалкой, толкушкой и разделочной доской, с радостью цех выполнит и такой заказ. Раскрашивайте, как пожелает ваше творческое воображение. Развёрнутые консультации по всем вопросам можно получить здесь же в БУМе.

Коклюшка! Фонетическое звучание настраивает слушателей на что-то не очень хорошее, больше ассоциируется с болезнью, коклюш, чем-то страшным и непонятным. Но вы ошибаетесь, всё исходит от малой или недостаточной образованности. Изделие «коклюшка» длиной всего 160 миллиметров, в диаметре 22 миллиметра предназначено для плетения, давно и почти забытого ремесла. А ведь были в России целые деревни и, даже малые города по плетению на коклюшках, проводили соревновательные выставки своих творческих кружевных изделий, ярмарки. Сегодня БУМ не призывает всех плести рыболовецкие сети и браконьерским способом массово ловить рыбу в Амуре и прилегающим речушкам в бассейне этой славной дальневосточной реки. В чём польза? Развитие моторики рук, пальцев, а это, в свою очередь даёт толчок совершенствованию памяти и концентрации внимания, чего, к большому сожалению, нет частично или отсутствует полностью у подрастающего поколения. Коклюшка, как одно из народных средств, обязательно без таблеток исправит такую негативную ситуацию, поможет детям обрести уверенность в завтрашнем дне.

Дети наше будущее! Только «ленивый» не говорил или не слышал такие всем известные слова, Президент России Владимир Путин даже «Сириус» открыл. Всё для детей!

В последнее время появилось новое слово касаемо будущего наших детей – профессионалитет. Да, именно так, для среднего специального образовательного звена подготовки рабочих профессий. Профессионалитет!

И здесь компания БУМ, говоря современным сленгом, в тренде. Из городских техникумов и колледжей преподаватели приводят своих воспитанников на экскурсии, есть те, кто проходят практику здесь, в БУМе, но это единицы, ведь где ещё есть станки с числовым программным управлением, к сожалению, в учебных заведениях таковых почти нет, особенно по деревообработке. А ведь Хабаровский край есть кладовая ценнейших пород древесины и необязательно гнать «кругляк» за бугор, можно и у себя обработать, но для этого должны быть высококвалифицированные специалисты рабочих профессий.

Компания БУМ может предложить и своё ноу-хау, участие в таком важном предварительном развитии профессионалитета. Как вариант, речь идёт о проектной деятельности восьмиклассников образовательных организаций основного общего образования, школ и лицеев. Прежде чем говорить о профессионалитете, обучающийся рёбёнок должен профессионально самоопределиться, куда пойти после получения диплома об окончании девяти классов. Если выбор сделан в разнообразный спектр рабочих профессий по деревообработке, то можно и в БУМ за совместным созданием Индивидуального творческого проекта, например, в механической обработке древесины по токарному делу. Внимание! Оценка за проект идёт в диплом об образовании за девять классов!

Механизм реализации простой. Как пример, в октябре восьмиклассник на семейном совете принял решение, что желает создать свой проект «Кружевная коклюшка». Здесь могут быть такие предметы, как технология, история, обществознание, геометрия. Ещё физика, биология, химия, черчение. В каком отдельном предметном ракурсе будет сделан проект по коклюшке, можно по геометрии, решать семейному совету. Приказом директора определяется руководитель проекта из числа учителей по предметному профилю.

Вместе с руководителем проекта в ноябре приходит ученик в офис БУМа, оплачивает услугу, пусть это будет условно пять тысяч рублей, его направляют в цех к токарю по деревообработке, наставнику, тот с ним проводит инструктаж по технике безопасности, ему всё показывает, включая чертежи, технологическую карту, материал. И, даёт возможность самостоятельно изготовить изделие «коклюшка» из древесины ель, сосна или кедр на токарном станке.

Через три часа, по окончании выполненной работы восьмиклассник получает оплаченные им же набор из десяти коклюшек, образцы реферата формата А4 на 30 страницах, рекомендации проведения исследовательской работы, чертёж изделия и технологическую карту его изготовления для окончательной доработки уже с руководителем проекта. В двадцатых числах марта защита проекта в школе. Помните, оценка в диплом!

Дело в том, что сегодня не в каждой школе есть станки и оборудование для механической деревообработки, как например, в Краевом центре образования, расположенного рядом, а обучающийся ребёнок проявляет интерес или желает освоить профессию в этой области. Ведь есть немало случаев, когда дети КЦО, желая участвовать в олимпиаде, например, по предмету технология, стажировку по токарной деревообработке проходили в ближайшей 68 школе и потом становились победителями и призёрами на городском и краевом уровнях. Всероссийская олимпиада даёт победителям дополнительные надбавки к среднему баллу аттестата при поступлении в техникумы и колледжи!

Где ещё нужны школьникам творческие проекты? Ежегодно в марте проходят научные конференции «Шаг в науку» для детей с первого по одиннадцатый классы, в апреле форум социально-экономических проектов «Хабаровск. Наш!» для детей от восьмого по одиннадцатый классы. Также есть и другие проектные тематические направления.

Исходя из перечня школьных предметов, БУМ в перспективе может предложить своё посильное консультационное участие в таких проектах как «Ягодная толкушка», «Пельменная скалка», «Сувенирная шкатулка», «Лавка сувениров», «Домашняя картофелемялка», «Пасхальное яйцо», «Снайперские кегли», «Свеча памяти», «Игра народная – городки».

Особый шик «Шахматная одиссея» по истории, «Шахматы для школы» и «Шахматы для дома» по обществознанию, «Они играли в шахматы» по литературе, «Математические мотивы в шахматном искусстве» по геометрии. Здесь будет отдельная плата ещё и за комплект фигур, пешек и доски.

Таким образом, есть вероятность приблизить само понятие профессионалитет не виртуально, а реально, на практике, что очень важно, в конкретной области по токарной деревообработке, что и следует считать немаловажным фактором создания рабочих мест в Хабаровском крае.

Компания БУМ в этом обязательно постарается помочь, себе не в убыток, а для извлечения прибыли и в этой области развития малого бизнеса.

Как итог, компания БУМ для творческих и одарённых людей, всегда стремящихся повышать своё профессиональное мастерство ради качества выпускаемой продукции, удовлетворяющей потребностям людей.

И не важно, тебе 20 лет или ты уже пенсионер, ведь творческая деятельность человека в БУМе не имеет границ.

04 июня 2022 года.

Сергей Роща

Большая универсальная мастерская

( хроники военного пенсионера)

Фото автора

Хабаровск