Сегодня в краевом центре был дан старт одним из старейших соревнований в нашем регионе – маршрутной регате «Кубок Амура». Первая гонка крейсерских яхт в Хабаровском крае прошла еще в конце 70-х годов прошлого века. С этого времени состязания проводятся ежегодно.

В этом году регата посвящена 90-летию со дня образования города Комсомольска-на-Амуре. Более 20 экипажей преодолеют путь длиной в 320 километров в рамках чемпионата края по парусному спорту в классе «Дальние плавания». Яхты брендированы в том числе патриотической символикой – символами Z и V. Регата проводится в поддержку Вооруженных сил России и Президента Российской Федерации.

В церемонии открытия «Кубка Амура» приняли участие заместитель министра спорта Хабаровского края Вадим Шульга, заместитель министра туризма региона Александр Карев, а также президент Хабаровской краевой федерации парусного спорта Алексей Кондратенко.

— Проведение многодневной регаты, наряду с другими стартами в регионе, позволяет нам решать поставленные главой государства задачи. И сегодня «Кубок Амура» занимает особое место среди спортивных событий Хабаровского края. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин: «В сложившихся условиях, в условиях давления, с которым сталкивается Россия и ее граждане, принципиально важно сохранить соревновательную активность спортсменов. Отмененные соревнования нужно восполнить за счет своих новых форматов», — отметил заместитель министра спорта Хабаровского края Вадим Шульга.

По пути следования участники регаты посетят краевые достопримечательности, где возложат цветы к памятникам погибших в годы Великой Отечественной войны. Также для спортсменов предусмотрены экскурсии к петроглифам и раскопкам древней деревни, посещения музеев, ярмарок и концертов. Кроме того, в Амурске состоится ночное дефиле светящихся яхт. На празднике выступят творческие коллективы города Амурска, состоятся конкурсы и викторины с призами. Финиш гонки состоится 11 июня в Комсомольске-на-Амуре, накануне празднования Дня России. Участников встретит губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Кубком за 1 место, медалями и грамотами будут награждены победители и призеры (экипажи яхт) в группах чемпионата в дисциплине «класс – Дальние плавания», а также дипломами в трех номинациях: «Самый юный участник регаты», «Самый опытный участник регаты», «Самая быстрая яхта по итогам всей регаты».