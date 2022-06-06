В этом году федеральный перечень системообразующих предприятий (СОП) существенно пополнился организациями из Хабаровского края. В него было добавлено сразу 16 компаний. Для того, чтобы внести местные предприятия в федеральный перечень, правительство края провело серьезную работу с отраслевыми министерствами, в том числе с Минвостокразвития и Минэкономразвития России.

Так, в список на уровне федерации вошли предприятия транспорта, машиностроения, оборонно-промышленного и лесного комплексов, торговли, а также выпускающие лекарственные средства. Среди них: АО «Нью Форест Про», ФКП «Амурский патронный завод «Вымпел» имени П.В. Финогенова», ООО «Розничные технологии 27», ОАО «Дальхимфарм», АО «Дальневосточный завод энергетического машиностроения», АО «Ванинский морской торговый порт» и др. Всего в список СОП входит 88 компаний Хабаровского края: 21 самостоятельная организация и 67 в составе вертикально интегрированных.

— Работа по включению в федеральный СОП ведется по мере поступления заявок от краевых предприятий и органов исполнительной власти. Федеральный перечень формируется с учетом как универсальных показателей, таких как выручка и численность персонала, так и индивидуальных, отражающих специфику соответствующих отраслей. Кроме того, по представлению федеральных и региональных органов исполнительной власти организация может претендовать на включение в перечень системообразующих, если: является градообразующим предприятием и оказывает существенное влияние на развитие региона, ведущим исполнителем по гособоронзаказу, осуществляет деятельность по эксплуатации критической инфраструктуры, обеспечивает информационную безопасность, транспортную доступность удаленных территорий, — пояснили в министерстве экономического развития края.

Статус СОП дает возможность воспользоваться мерами государственной поддержки. К примеру, организации могут стать участниками программы льготного кредитования на пополнение оборотных средств. Для них запущены специальные программы кредитования по отраслевому признаку: для работающих в сфере транспорта, информационных технологий, промышленности и торговли, агропромышленного комплекса, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса.

— До конца года организации промышленности и торговли могут взять заем до 10 млрд рублей (для группы лиц – до 30 млрд рублей) по ставке 11% при условии сохранения занятости не менее 85% среднесписочной численности работников. Для предприятий агропромышленного комплекса до 15 декабря этого года действует льготная ставка 10% на размер кредита до 5 млрд рублей при условии сохранения занятости не менее 90% среднесписочной численности работников. Свои программы есть и по другим отраслям, — отметили в минэкономразвития края.

Помимо федерального перечня СОП на уровне края сформирован свой список. В настоящий момент в него входят 125 предприятий, обеспечивающих 60% доходной базы краевого бюджета.

В региональном списке представлен практически весь спектр отраслей реального сектора экономики края: обрабатывающие производства, горнодобыча, лесопромышленный, рыбопромышленный и строительный комплексы, транспорт, топливно-энергетический сектор, связь, сельское хозяйство, туризм, торговля и общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, спортивные организации. Власти отслеживают их производственные показатели, загрузку мощностей, финансово-экономическое положение, укомплектованность кадрами и прочее. Делается это для того, чтобы на ранней стадии выявить проблемы и вовремя принять меры. Вся эта работа проводится в том числе в рамках оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края в условиях санкций под руководством губернатора края Михаила Дегтярева. В ближайшее время по поручению главы региона количество СОПов в Хабаровском крае будет увеличено до 142.