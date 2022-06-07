Празднично-развлекательной программой встретили в Хабаровске Международный день русского языка. Этот праздник в России и мире ежегодно отмечают 6 июня, в день рождения великого поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина. Именно его произведения сегодня звучали на краевой набережной, где собрались сотни участников события.

– Русский язык – основа нашей национальной идентичности. Он объединяет миллионы людей не только в России, но и за ее пределами. И мы, безусловно, гордимся нашим сложным и богатым языком. А потому должны знать и беречь эту часть нашей культуры, и прививать уважительное отношение к родному языку с ранних лет, – отметили в комитете по внутренней политике Правительства края.

Площадкой для проведения праздника в Хабаровске стала парковая зона стадиона имени В. И. Ленина. Сначала гости мероприятия проверили свои знания о русском языке и литературе, отвечая на вопросы викторины.

Затем участники разделились на команды и состязались в квесте под названием «Тайны русского языка». Он включал в себя 10 тематических станций, на каждой из которых игроков ждали различные испытания на знание русского фольклора и литературы.

В конце праздника участники вспомнили творчество известных отечественных писателей. Все желающие смогли принять участие в открытых чтениях и продекламировать для собравшихся отрывок любимого произведения в стихах или прозе.

Организаторами мероприятия выступили Краевой Дворец Дружбы «Русь» совместно с Ассамблеей народов Хабаровского края при поддержке Правительства региона.

Напомним, что Международный день русского языка учрежден Организацией Объединенных Наций в 2010 году. А 6 июня 2011 года Президент РФ подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России. Его цель – сохранение, поддержка и развитие русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.