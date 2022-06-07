В Хабаровском крае продолжается разработка стратегического мастер-плана развития регионального центра. Как сообщил замминистра строительства – главный архитектор Хабаровского края Александр Селеменев, в социально-экономическом анализе проекта документа, хабаровская агломерация составляет целевой образ будущего социально-экономического и пространственного развития.

— Когда мы говорим об агломерации, то подразумеваем, конечно же, взаимодействие Хабаровска и Хабаровского района. С его населенными пунктами, расположенными вблизи от города. Создание агломерации имеет ряд преимуществ, которые вполне могли бы стать драйверами региональной экономики, — отметил Александр Селеменев.

В рамках хабаровской агломерации могут быть созданы производственные кластеры. Например, агропромышленный, где можно вести строительство промышленных тепличных комплексов. Там же было бы перспективно возводить животноводческие комплексы мощностью от 6 тыс. тонн мяса в год, а также молочные фермы.

— Подобного рода комплексы, которые можно было бы разместить на территории Хабаровского района, вполне соответствуют концепции продовольственной безопасности. Разработчики концепции также предложили создать центр обслуживания сельскохозяйственной техники, на базе которого проводилось бы техническое перевооружение и переобучение персонала существующих предприятий. В рамках сельскохозяйственного кластера можно также заниматься строительством предприятий, специализирующихся на производстве оборудования для растениеводства, животноводства и птицеводства, — сказал Александр Селеменев.

По его словам, в рамках хабаровской агломерации разработчики мастер-плана рассмотрели также создание экосистемы высшего образования на базе ТОГУ для усиления научно-исследовательского потенциала.

Напомним, что в мае завершился первый этап разработки стратегического мастер-плана Хабаровска. Определены цели развития города, достижение которых должно обеспечить всестороннее раскрытие человеческого, экономического, стратегического и ресурсного потенциала краевого центра в логике устойчивого развития и кооперации со странами АТР. Для достижения этих целей были предложены 10 ключевых проектов развития города. В их числе: создание межвузовского кампуса ТОГУ с кино-анимационным кластером, развитие набережной Амура, строительство нового здания Дальневосточного художественного музея, ревитализация исторического центра, развитие Большого Уссурийского острова, формирование инновационного машиностроительного центра, развитие международного транспортно-логистического хаба, создание кластеров жилой и многофункциональной застройки и др.

Напомним, поручение о подготовке планов развития городов, являющихся административными центрами регионов Дальнего Востока, Президент России Владимир Путин дал в прошлом году во время Восточного экономического форума.

Масштабная модернизация краевой столицы предполагает комплексное развитие города с пригородными территориями. Разработка стратегического мастер-плана Хабаровска пройдет в три этапа. Первый из них – комплексный анализ – завершен в мае. Затем до июля 2022 года будет разработан концептуальный план модернизации города. Именно он будет представлен на ВЭФ-2022. С учетом замечаний и предложений, полученных на форуме, к началу следующего года появится итоговый план развития Хабаровска.