Производство напитков является одной из значимых отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности края. Предприятия постепенно адаптируются к санкциям, расширяют ассортимент и выпускают продукцию на основе российского сырья. Одной из значимых организаций в отрасли является «Аквалюкс трейд», с работой которого ознакомились представители министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

По словам начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Светланы Абдаловой, на предприятии используются упаковочные материалы российского производства. При изготовлении напитков ранее применялись немецкие ароматизаторы, теперь в условиях экономических санкций ведется подбор отечественных. В ближайшее время предприятие дополнит линейку напитков новыми видами. Кроме того, специалистами прорабатывается вопрос по запуску аналога «Кока-Колы».

— Предприятием уже выпускается 20 наименований безалкогольных напитков. Минеральные столовые воды «Сосновская роса» и «Аквавива» являются природными подземными водами, которые добываются с глубин 222 и 210 метров. Розлив осуществляется непосредственно на месторождении в селе Сосновка Хабаровского района. Доля предприятия в общем объёме производства воды в крае составляет около 13%, — добавила Светлана Абдалова.

По данным краевого минсельхоза, деятельность по производству безалкогольных напитков, питьевой и минеральной воды в регионе осуществляют 18 предприятий. Ассортимент продукции насчитывает более 60 наименований. За 2021 год объем производства вырос более чем на 30%. Продукция не только реализуется внутри края, но и поставляется соседним регионам.

Для производства продукции всеми предприятиями используется артезианская вода подземных источников с различным составом элементов. Качество производимой безалкогольной продукции подтверждено декларациями о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».